La recuperación de Thiago Medina es considerada un milagro, logrado gracias a la ayuda de los médicos y a las oraciones de su familia. Tras el duro accidente, Medina recibió el alta médica el 9 de octubre de 2025 y volvió a su hogar para continuar con su recuperación.

El ex participante salió del hospital en silla de ruedas, pero rápidamente pudo volver a caminar. De hecho, mostró sus paseos en su barrio, caminando junto a sus hijas pequeñas. Estas imágenes resultan conmovedoras, especialmente al ver la alegría de las bebés en el reencuentro apenas regresó a su casa. Julieta Poggio, protagonista de la obra Patito Feo, compartió un video donde se ve a su amigo caminando de la mano de sus hijas.

Publicidad

Este domingo, Thiago Medina recibió el apoyo directo de sus compañeros del espectáculo. Julieta Poggio, su novio, Nacho Castañares y familiares fueron a visitar a Thiago Medina a su casa.

A pesar de que Thiago Medina y Daniela Celis estaban separados antes del accidente, el difícil momento los unió aún más. Celis estuvo a su lado desde el primer momento, brindando apoyo tanto en lo económico como en lo personal y espiritual. La influencer incluso deslizó que la pareja podría reconciliarse. Respecto a esta situación, Nacho Castañares manifestó que le gustaría que se casen en un futuro.

Publicidad

De cara a la nueva etapa de su vida, que "cambió para siempre", Thiago Medina tiene planes específicos. Expresó que, una vez que avance su recuperación, quiere estudiar arquitectura. Además, había expresado que extrañaba mucho a sus hijas y que deseaba compartir más tiempo con ellas. Afortunadamente, Medina cuenta con el apoyo incondicional de Daniela Celis, sus amigos, su familia y muchas personas que pidieron por su bienestar.