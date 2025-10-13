La vida de Thiago Medina, exfigura de Gran Hermano, dio un giro dramático hace unas semanas cuando sufrió un terrible accidente de moto que lo dejó en estado crítico. Internado con múltiples fracturas, perforación de pulmón e hígado, y tras la extirpación de su bazo, el joven enfrentó un pronóstico reservado que preocupó al país. Sin embargo, su posterior y veloz recuperación ha sido calificada por sus allegados como un verdadero "milagro de Dios", una victoria de la fe por sobre la adversidad.

Desde el primer momento, la familia de Thiago, en particular su pareja Daniela Celis y su hermana Camilota, hicieron un desesperado pedido público que trascendió la medicina: una masiva cadena de oración. A través de las redes sociales, cada parte médico negativo se transformaba en un llamado a la comunidad para enviar "luz y amor", convencidos de que la fuerza espiritual podía ser un complemento vital a la tarea de los profesionales.

Publicidad

"Los médicos no le daban posibilidades. Esto fue de un día para el otro, es una locura", confesó Romina Uhrig, su excompañera de reality, al compartir su alegría por el alta médica de Tiago. Esta declaración no hizo más que alimentar la narrativa del "milagro" que rodea la mejoría del joven, quien logró revertir cuadros complejos como una atelectasia pulmonar y superar el período crítico de su convalecencia en terapia intensiva.

La fortaleza interior y la gratitud

La hermana de Thiago, Camilota, fue la voz de la familia en los momentos más duros, suplicando en lágrimas por una "señal de Dios". Hoy, con su hermano de regreso en casa junto a Daniela y sus mellizas, la familia agradece a los seguidores que se unieron a las plegarias, reconociendo el impacto de ese soporte espiritual.

Publicidad

Por su parte, Thiago mismo se ha manifestado al respecto, agradeciendo a "cada oración, a cada profesional que Dios puso en mi camino, gracias por darme una nueva vida". El mensaje es claro: si bien el esfuerzo del equipo médico fue fundamental, para su entorno, fue la inmensa energía de la fe y la oración colectiva lo que terminó de inclinar la balanza, permitiendo que el joven de 22 años regrese a su hogar, a sus hijas, y a una vida que, para muchos, es un regalo del cielo. Un testimonio de que, a veces, la esperanza es el mejor tratamiento.