Ángela Torres está en el centro de los rumores del espectáculo. La artista, cuya canción "Favorita" es uno de los temas del momento, y quien participa ocasionalmente en Nadie dice Nada de LUZU, ya es protagonista de un "ship" querido por el público junto a su compañero Marcos Giles. Sin embargo, la panelista de Cortá por Lozano, Juariu, reveló una nueva posibilidad amorosa: el interés de Nacho Castañares.

La atención se centró en la actividad reciente de Castañares. Juariu relató en sus historias de Instagram que "Nacho fue a ver a Ángela". El subcampeón de Gran Hermano asistió al show que la cantante dio en el Teatro Margarita Xirgu y lo compartió en su propia cuenta, escribiendo la palabra: "Increíble".

Aunque esto podría interpretarse como simple apoyo o fanatismo, Juariu agregó que la pareja está interactuando en redes: "Ellos se likean".

El indicio más fuerte de un posible romance provino de una publicación de Nacho que rápidamente fue eliminada. Juariu reveló que Castañares subió un tuit que decía: "What a woman" (qué mujer). Este posteo fue interpretado como dedicado a la artista.

La situación escaló cuando Fede Lezcano, amigo y compañero de Nacho en Fuera de Joda, comentó el tuit con el emoji de un angelito o angelita, lo que fue entendido como una forma de "mandarlo al frente". Probablemente para evitar que crecieran los rumores, Nacho Castañares borró ese posteo.