El universo del espectáculo ha vuelto a posar sus ojos en Benjamín Vicuña, pero esta vez, no por un nuevo proyecto actoral o una declaración de amor, sino por un fugaz encuentro que se convirtió en tema de debate en las redes sociales. El protagonista de la otra parte de la escena no es otro que Martín Pepa, el exnovio de Carolina "Pampita" Ardohain, lo que automáticamente le sumó un condimento extra a la situación.

El material audiovisual, cuya fuente original fue una storie de Instagram subida por uno de los invitados a un exclusivo evento social, muestra a Vicuña y Pepa a pocos metros de distancia. Si bien el cruce no es frontal ni directo, el lenguaje corporal de ambos fue suficiente para que los usuarios y la prensa especializada advirtieran un clima de evidente frialdad y cierta incomodidad.

Benjamín Vicuña aparece conversando animadamente con otra persona, pero su mirada se dirige fugazmente hacia donde se encuentra Pepa, quien a su vez parece evitar el contacto visual mientras sostiene una copa. La secuencia dura apenas unos segundos antes de que el actor gire su cuerpo dándole completamente la espalda.