La noticia que muchos estaban esperando oír finalmente fue confirmada por Nico Vázquez. Tras la ola de rumores, el actor admitió que hay "algo" entre él y Dai Fernández, su compañera en la obra Rocky, aunque aclaró que aún no le puede poner título al vínculo.

Vázquez explicó en Infama que el romance surgió de una estrecha amistad. "Pasamos de compañeros a ser mejores amigos porque yo me apoyé mucho en ella y ella mucho en mí, pero ahora nos empezamos a conocer desde otro lugar", detalló el actor.

A pesar de la confirmación de Vázquez, la reacción de Dai Fernández ante los medios fue de cautela y evidente nerviosismo. La actriz fue abordada por la prensa a su llegada a la obra y manifestó que le resulta "imposible acostumbrarse a que me vengan a buscar al teatro". Fernández aseguró que la situación es "muy nuevo todo para mí" y que desea enfocarse en su trabajo y disfrutar "estando tranquila".

Cuando la cronista de Infama le preguntó directamente sobre su relación con Nico Vázquez, Fernández "no pudo evitar ponerse nerviosa" y se limitó a decir: "Nos queremos mucho".

Aunque Vázquez había reconocido un vínculo, Fernández fue más evasiva respecto a la oficialización. Ella negó que la amistad ya hubiera pasado a un romance, insistiendo: "Ya hablamos, por ahora, no hay nada para blanquear".

La incógnita sobre el futuro de la pareja se mantuvo al final de la entrevista. Cuando la cronista le preguntó si debían esperar 15 días para la confirmación de un noviazgo, la actriz, con "un poco de duda", contestó simplemente: "Esperamos...".