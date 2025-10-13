La diputada nacional Nancy Picón se refirió a la designación de María Paz Bertero como la nueva Defensora de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, manifestando serias objeciones respecto a la transparencia del proceso y a la idoneidad de la profesional seleccionada. En declaraciones a Radio Amanecer, la legisladora afirmó que se evidenciaron "irregularidades" en el concurso, señalando que "los exámenes se corrigieron muy rápido, a una velocidad increíble", y que el mayor peso recayó en la entrevista, lo que permitió que candidatos con puntajes bajos en la etapa escrita resultaran favorecidos. Asimismo, destacó la falta de publicidad de los resultados, indicando que "cuando es un concurso público también pueden los otros concursantes ver los exámenes de los demás; lamentablemente no han quedado a la vista".

Picón cuestionó la coherencia de designar para el cargo a una persona con una "militancia ferviente" a favor de la interrupción voluntaria del embarazo, considerando que resulta "incoherente" para un organismo destinado a la defensa de los derechos de la niñez y adolescencia. Al ser consultada sobre los motivos de la elección, la diputada respondió: "Yo creo que son más cuestiones políticas que otra cosa", atribuyendo la decisión a "un sector marcado de la Cámara", específicamente al "kirchnerismo y un sector del radicalismo".

Respecto al voto afirmativo de los diputados sanjuaninos de Unión por la Patria, Picón confirmó que "ellos votaron a favor de la designación como todo su bloque", ejemplificando así una dinámica donde priman las directivas partidarias por sobre las consideraciones locales. Finalmente, desestimó que la elección se basara en los antecedentes técnicos de la profesional, argumentando que "ni siquiera tiene posgrados que tengan que ver con este tema", a diferencia de otros postulantes que contaban con maestrías y doctorados especializados.