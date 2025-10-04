El romance entre Mauro Icardi y Eugenia China Suárez continúa generando revuelo en el ámbito mediático. La controversia escaló a la familia política de la empresaria tras un reciente comentario de Ivana Icardi, la hermana del futbolista, quien enfurecida respondió a sus haters y arremetió contra su excuñada, Wanda Nara, con quien "nunca se llevó bien".

Todo comenzó cuando la ex Casi Ángeles publicó una serie de fotos en su cuenta de Instagram mostrando su look del día desde Estambul, donde se la ve en una de ellas junto a Mauro. Entre los comentarios, se destacó el de Ivana, quien apenas se limitó a escribirle “Lookazo”.

Publicidad

Este halago fue suficiente para que el fandom de “la mayor de las Nara” reaccionara con “fuertes críticas e ironías”, obligando a Ivana a responder con un “feroz descargo”.

La hermana de Mauro Icardi inició su respuesta en tres “historias virtuales furibundas”, dirigiéndose claramente a Wanda Nara, aunque sin mencionarla.

Publicidad

Ivana disparó de movida que el hate es increíble, calificando a los críticos como “detestables, unas fanáticas del odio”. Luego, hizo una distinción entre sus relaciones familiares: “Siempre me llevé bien con TODAS mis cuñadas, excepto con una”.

La modelo argentina aseguró que al día de hoy “sigo en contacto y con buena relación con todas y cada una, tanto de Mauro como de Guido”.

Publicidad

Ivana continuó su ataque apuntando directamente al ego de su excuñada: “Nunca he querido ni necesitado chuparle las medias a NADIE. Por eso muchas veces he sido excluida, porque eso a las personas con el ego superlativo les molesta”.

Según Ivana, estas personas “Necesitan estar rodeado de sirvientes o gente que les siga inflando el ego”. También cuestionó a los haters que “Van de abanderadas de los 'buenos comportamientos' y de lo que es 'bueno o malo', y viven criticando (¿eso no es de persona llena de odio?)”.

Respecto a China Suárez, Ivana Icardi defendió su simpatía, aclarando que la actriz “siempre me cayó bien”. Incluso señaló que la China iba a su dentista en Buenos Aires y le “hablaban maravillas de ella”.

Ivana enfatizó que el hecho de que China “ahora esté con mi hermano no cambia nada, porque como bien saben llevamos años sin tener relación”.

Finalmente, Ivana concluyó su descargo haciendo saber a quienes la atacaron que ella se conoce a sí misma. Y cerró con una reflexión sobre los valores: “Son tan vacías de espíritu que creen que ser exitosa es ser millonario, ganar premios o todo lo relacionado con lo material”. Ivana declaró que hoy, “Lo único que me importa hoy en día es mi familia, mis sueños y ser mejor persona”.