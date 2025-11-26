Dos soldados de la Guardia Nacional fueron asesinados a balazos este miércoles en un tiroteo ocurrido en las cercanías de la Casa Blanca, según informó la agencia AP. La zona se llenó rápidamente de vehículos de emergencia, mientras que la Fuerza de Tarea Conjunta de Washington DC confirmó que estaba respondiendo al incidente junto con la Policía Metropolitana.

Las autoridades indicaron que el presunto tirador fue detenido en el lugar y que no existe una amenaza activa para la población. Un vocero de la alcaldesa Muriel Bowser detalló que los equipos municipales y de seguridad federal monitorean la situación de manera permanente.

Fuentes oficiales señalaron que el presidente Donald Trump no se encontraba en la Casa Blanca al momento del ataque, ya que estaba en su campo de golf en West Palm Beach, Florida. Desde la Secretaría de Prensa, Karoline Leavitt informó que el mandatario fue notificado y que la Casa Blanca “monitorea activamente esta trágica situación”.

En las últimas semanas, cientos de miembros de la Guardia Nacional de distintos estados han sido desplegados en Washington. La presencia reforzada responde a la orden de emergencia firmada por Trump en agosto, que federalizó la fuerza policial local y habilitó el envío de efectivos de la Guardia Nacional del Distrito de Columbia y de otros ocho estados.

Mientras continúa la investigación, las autoridades no descartaron brindar nuevas actualizaciones en las próximas horas.