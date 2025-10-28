La nutricionista y figura televisiva, Romina Pereiro, se abrió en una íntima entrevista sobre uno de los períodos más difíciles de su vida: su separación y posterior divorcio del reconocido conductor Jorge Rial. Lejos de referirse a problemas de pareja internos, Pereiro señaló a la exposición y el asedio mediático como el factor que más la afectó, calificándolo como "lo peor" de todo el proceso.

En sus declaraciones, Romina Pereiro confesó que la presión del afuera la "sobrepasó" al punto de generarle ataques de pánico, estrés y ansiedad en un momento donde intentaba, a su vez, gestionar sus propias emociones y el duelo natural de desarmar una familia con hijos.

"Lo que se armó mediáticamente me sobrepasó. Me pasó por arriba, no lo podía manejar. Estaba intentando manejar mis emociones con respecto a lo que estaba pasando adentro de mi casa, pero todo lo público me desbordó. Tuve ataques de pánico, bueno, estrés, ansiedad que me lo generaba el afuera", reveló.

Incluso contó anécdotas que ilustran el nivel de persecución que vivió: "Intentaba llevarlas al colegio, voy en pijama y tenía el notero en la puerta. Yo no quería formar parte de ello porque no tenía nada para decir".

Más allá del recuerdo de la dolorosa ruptura, que Pereiro describió como un intento genuino de ambos que simplemente "no funcionó", la nutricionista abordó su presente sentimental. Hoy, enfocada en su crecimiento personal, admitió que le cuesta avanzar en el ámbito amoroso, y existe un factor que lo dificulta.

Al ser consultada sobre si su vínculo pasado con una figura tan pública como Jorge Rial afecta la forma en que los hombres se acercan a ella, Pereiro fue sincera. La nutricionista mencionó que cuando un pretendiente se entera de que ella es la exesposa de Rial, se genera una distancia notable.

"Sí, me pasa. Se nota una especie de distancia cuando se enteran. Se alejan, es una realidad, y no sé por qué. A lo mejor el hombre piensa 'Esta es la ex de Rial, la tengo que remar mucho', no sé. Pero sí, hay como un 'ah', y se van", explicó con una mezcla de humor y resignación.