Anses: fechas de cobro de jubilaciones, pensiones, AUH, AUE y SUAF para noviembre

La jubilación mínima será de $403.150,65, el haber máximo $2.241.788,48, y los beneficiarios de AUH, AUE, SUAF y pensiones tendrán sus fechas de cobro según terminación de DNI.

POR REDACCIÓN

Hace 1 hora
La ANSES definió el cronograma de pagos completo de noviembre para beneficiarios de jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares. (Foto: argentina.gob.ar)

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) definió el cronograma de pagos de noviembre de 2025, que incluye un aumento del 2,1%, ajustado según el último dato de inflación. Con este incremento, la jubilación mínima alcanzará los $403.150,65, compuesta por $333.150,65 de haber y $70.000 de bono, mientras que el haber máximo será de $2.241.788,48.

Pensiones No Contributivas (PNC):

  • DNI terminados en 0 y 1: lunes 10 de noviembre

  • DNI 2 y 3: martes 11

  • DNI 4 y 5: miércoles 12

  • DNI 6 y 7: jueves 13

  • DNI 8 y 9: viernes 14

Jubilaciones y pensiones hasta el haber mínimo:

  • DNI 0: lunes 10

  • DNI 1: martes 11

  • DNI 2: miércoles 12

  • DNI 3: jueves 13

  • DNI 4: viernes 14

  • DNI 5: lunes 17

  • DNI 6: martes 18

  • DNI 7: miércoles 19

  • DNI 8 y 9: jueves 20

Asignación Universal por Hijo (AUH) y Tarjeta Alimentar:

  • DNI 0: lunes 10

  • DNI 1: martes 11

  • DNI 2: miércoles 12

  • DNI 3: jueves 13

  • DNI 4: viernes 14

  • DNI 5: lunes 17

  • DNI 6: martes 18

  • DNI 7: miércoles 19

  • DNI 8: jueves 20

  • DNI 9: martes 25

Los titulares de AUH cobran el 80% de la prestación y el 20% restante se paga a fin de año al presentar la libreta de escolaridad y vacunación.

SUAF (Asignación Familiar por Hijo):

  • DNI 0: lunes 10

  • DNI 1: martes 11

  • DNI 2: miércoles 12

  • DNI 3: jueves 13

  • DNI 4: viernes 14

  • DNI 5: lunes 17

  • DNI 6: martes 18

  • DNI 7: miércoles 19

  • DNI 8 y 9: jueves 20

Asignación Universal por Embarazo (AUE):

  • DNI 0: lunes 10

  • DNI 1: martes 11

  • DNI 2: miércoles 12

  • DNI 3: jueves 13

  • DNI 4: viernes 14

  • DNI 5: lunes 17

  • DNI 6: martes 18

  • DNI 7: miércoles 19

  • DNI 8 y 9: jueves 20

Jubilaciones y pensiones que superen el haber mínimo:

  • DNI 0 y 1: lunes 24

  • DNI 2 y 3: martes 25

  • DNI 4 y 5: miércoles 26

  • DNI 6 y 7: jueves 27

  • DNI 8 y 9: viernes 28

Los feriados de este mes, el viernes 21 y el lunes 24 de noviembre, provocaron algunos cambios en el calendario de pagos habitual.

