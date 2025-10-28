Economía > Calendario completo
Anses: fechas de cobro de jubilaciones, pensiones, AUH, AUE y SUAF para noviembre
POR REDACCIÓN
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) definió el cronograma de pagos de noviembre de 2025, que incluye un aumento del 2,1%, ajustado según el último dato de inflación. Con este incremento, la jubilación mínima alcanzará los $403.150,65, compuesta por $333.150,65 de haber y $70.000 de bono, mientras que el haber máximo será de $2.241.788,48.
Pensiones No Contributivas (PNC):
DNI terminados en 0 y 1: lunes 10 de noviembre
DNI 2 y 3: martes 11
DNI 4 y 5: miércoles 12
DNI 6 y 7: jueves 13
DNI 8 y 9: viernes 14
Jubilaciones y pensiones hasta el haber mínimo:
DNI 0: lunes 10
DNI 1: martes 11
DNI 2: miércoles 12
DNI 3: jueves 13
DNI 4: viernes 14
DNI 5: lunes 17
DNI 6: martes 18
DNI 7: miércoles 19
DNI 8 y 9: jueves 20
Asignación Universal por Hijo (AUH) y Tarjeta Alimentar:
DNI 0: lunes 10
DNI 1: martes 11
DNI 2: miércoles 12
DNI 3: jueves 13
DNI 4: viernes 14
DNI 5: lunes 17
DNI 6: martes 18
DNI 7: miércoles 19
DNI 8: jueves 20
DNI 9: martes 25
Los titulares de AUH cobran el 80% de la prestación y el 20% restante se paga a fin de año al presentar la libreta de escolaridad y vacunación.
SUAF (Asignación Familiar por Hijo):
DNI 0: lunes 10
DNI 1: martes 11
DNI 2: miércoles 12
DNI 3: jueves 13
DNI 4: viernes 14
DNI 5: lunes 17
DNI 6: martes 18
DNI 7: miércoles 19
DNI 8 y 9: jueves 20
Asignación Universal por Embarazo (AUE):
DNI 0: lunes 10
DNI 1: martes 11
DNI 2: miércoles 12
DNI 3: jueves 13
DNI 4: viernes 14
DNI 5: lunes 17
DNI 6: martes 18
DNI 7: miércoles 19
DNI 8 y 9: jueves 20
Jubilaciones y pensiones que superen el haber mínimo:
DNI 0 y 1: lunes 24
DNI 2 y 3: martes 25
DNI 4 y 5: miércoles 26
DNI 6 y 7: jueves 27
DNI 8 y 9: viernes 28
Los feriados de este mes, el viernes 21 y el lunes 24 de noviembre, provocaron algunos cambios en el calendario de pagos habitual.
