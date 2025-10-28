La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) definió el cronograma de pagos de noviembre de 2025, que incluye un aumento del 2,1%, ajustado según el último dato de inflación. Con este incremento, la jubilación mínima alcanzará los $403.150,65, compuesta por $333.150,65 de haber y $70.000 de bono, mientras que el haber máximo será de $2.241.788,48.

Pensiones No Contributivas (PNC):

DNI terminados en 0 y 1: lunes 10 de noviembre

DNI 2 y 3: martes 11

DNI 4 y 5: miércoles 12

DNI 6 y 7: jueves 13

DNI 8 y 9: viernes 14

Jubilaciones y pensiones hasta el haber mínimo:

DNI 0: lunes 10

DNI 1: martes 11

DNI 2: miércoles 12

DNI 3: jueves 13

DNI 4: viernes 14

DNI 5: lunes 17

DNI 6: martes 18

DNI 7: miércoles 19

DNI 8 y 9: jueves 20

Asignación Universal por Hijo (AUH) y Tarjeta Alimentar:

DNI 0: lunes 10

DNI 1: martes 11

DNI 2: miércoles 12

DNI 3: jueves 13

DNI 4: viernes 14

DNI 5: lunes 17

DNI 6: martes 18

DNI 7: miércoles 19

DNI 8: jueves 20

DNI 9: martes 25

Los titulares de AUH cobran el 80% de la prestación y el 20% restante se paga a fin de año al presentar la libreta de escolaridad y vacunación.

SUAF (Asignación Familiar por Hijo):

DNI 0: lunes 10

DNI 1: martes 11

DNI 2: miércoles 12

DNI 3: jueves 13

DNI 4: viernes 14

DNI 5: lunes 17

DNI 6: martes 18

DNI 7: miércoles 19

DNI 8 y 9: jueves 20

Asignación Universal por Embarazo (AUE):

DNI 0: lunes 10

DNI 1: martes 11

DNI 2: miércoles 12

DNI 3: jueves 13

DNI 4: viernes 14

DNI 5: lunes 17

DNI 6: martes 18

DNI 7: miércoles 19

DNI 8 y 9: jueves 20

Jubilaciones y pensiones que superen el haber mínimo:

DNI 0 y 1: lunes 24

DNI 2 y 3: martes 25

DNI 4 y 5: miércoles 26

DNI 6 y 7: jueves 27

DNI 8 y 9: viernes 28

Los feriados de este mes, el viernes 21 y el lunes 24 de noviembre, provocaron algunos cambios en el calendario de pagos habitual.