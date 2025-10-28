La tensión se respiraba en el estudio de MasterChef. En plena gala de última oportunidad, Maxi López se concentraba en preparar un plato de comida turca con la esperanza de seguir en competencia. El exfutbolista estaba metido de lleno en su desafío culinario, pero el momento se transformó rápidamente en un show mediático cuando Wanda Nara, con su clásico toque filoso, no se contuvo y lanzó una frase que dejó a todos sin palabras frente a cámaras.

El comentario encendió las risas en el estudio, pero también generó un clima de sorpresa entre los participantes y el jurado. Mientras Maxi López intentaba sacar adelante su preparación, la conductora le preguntó sobre sus compañeros de equipo.

“¿Aún no los llevaste de fiesta? Porque cuando estaba conmigo, él era el que llevaba a todo el equipo de joda”, soltó Wanda con una sonrisa cómplice y un tono que no dejaba lugar a la inocencia.

Nadie esperaba semejante dardo en medio de una gala culinaria, y la expresión de Maxi lo dijo todo: una mezcla de sorpresa, resignación y una pizca de vergüenza. El exfutbolista, por su parte, intentó mantener el control de la situación y responder con calma para no desviar el foco por completo.

“De fiesta no los he llevado aún”, respondió Maxi López con tono tranquilo, intentando quitarle dramatismo al comentario y seguir adelante con la presentación de su plato.