El presidente Javier Milei, tras el contundente apoyo económico de la administración de Donald Trump, se prepara para avanzar en acuerdos con provincias y con el Congreso. El respaldo fue confirmado por Scott Bessent, secretario del Tesoro de Estados Unidos, y se enmarca en un programa que busca asegurar la estabilidad del plan económico del Gobierno, estrechamente vinculado con la performance de La Libertad Avanza en las elecciones generales de octubre.

Altas fuentes de la Casa Rosada indicaron que Milei priorizará ordenar la situación política en el Congreso, buscando mayorías en ambas cámaras o acercarse a ellas lo más posible. La estrategia apunta a lograr un pacto de gobernabilidad que facilite la aprobación de reformas de segunda generación, como la laboral y tributaria, y atraer inversiones al país.

El oficialismo enfrenta desafíos para acercarse a gobernadores y legisladores, ya que algunos compiten con La Libertad Avanza en sus distritos. Sin embargo, estiman que al menos doce gobernadores comparten intereses clave que podrían permitir acuerdos estratégicos en el Congreso. Por su parte, el diálogo con el PRO y otros bloques nacionales se considera menos determinante.

En paralelo, la administración coordina internamente cómo ordenar la toma de decisiones al interior del Gobierno. Diversos actores, incluidos el jefe de Gabinete, Guillermo Francos; el ministro del Interior, Lisandro Catalán; y el asesor presidencial, Santiago Caputo, participan de las negociaciones con legisladores y gobernadores, aunque no siempre coinciden en la estrategia.

Aunque Estados Unidos no solicitó explícitamente estos pasos, hay expectativa de que Milei pueda mostrar un plan de funcionamiento político que acompañe el gesto económico recibido. El respaldo financiero busca reforzar la estabilidad económica, pero su efectividad dependerá de la capacidad del oficialismo de construir consensos y fortalecer la gobernabilidad después de octubre.