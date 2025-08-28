El presidente Javier Milei se refirió públicamente al ataque sufrido por su comitiva en Lomas de Zamora durante su discurso en el evento anual del Consejo Interamericano de Comercio y Producción (Cicyp), realizado en el Hotel Alvear de Buenos Aires. En ese contexto, sostuvo que el hecho representa una nueva maniobra de la casta para frenar el rumbo de cambio que lleva adelante su Gobierno, en medio de un escenario que describió como cargado de operaciones difamatorias y violencia organizada.

Milei calificó el ataque como una “situación aberrante” y aseguró que la embestida no fue un hecho aislado, sino parte de una estrategia para generar caos y debilitar al Ejecutivo. En esa línea, afirmó que el atentado, junto con las acusaciones recientes contra su espacio político, “refleja de manera fidedigna el comportamiento de la casta”, a la que responsabilizó por intentar recuperar los privilegios perdidos. Agregó que estas acciones no buscan afectar únicamente su figura, sino “ir contra la libertad de todos los argentinos”.

Durante su intervención, el mandatario advirtió que quienes resisten los cambios “están desesperados” y acusó a sectores políticos de infiltrarse, difamar y sembrar temor como forma de reacción al programa de reformas estructurales. Subrayó que el oficialismo no retrocederá en las decisiones tomadas y ratificó su compromiso con el camino iniciado, a pesar de lo que definió como obstáculos deliberados desde sectores del Congreso y estructuras enquistadas en el Estado.

El jefe de Estado insistió en que su gestión no se dejará amedrentar y llamó a no caer en lo que denominó “maniobras de desestabilización”. Reiteró que el país atraviesa un proceso de transformación que implica enfrentar resistencias, y señaló que la justicia deberá encargarse de esclarecer lo ocurrido en Lomas de Zamora. Afirmó que su administración ya se puso a disposición de los tribunales para colaborar con la investigación.

En ese marco, Milei denunció que su gobierno enfrenta una oposición que intenta romper la estabilidad fiscal y frenar el modelo económico basado en superávit. Aseguró que el ataque y las campañas en su contra se incrementan a medida que se acercan las elecciones en la provincia de Buenos Aires, donde consideró que se definirá la continuidad del “modelo kirchnerista”.

Finalmente, el presidente defendió los resultados económicos obtenidos hasta el momento, hizo hincapié en los indicadores de recuperación y ratificó que no modificará el rumbo. Sostuvo que “la única forma de cambiar el país de forma definitiva” es avanzar con las reformas pendientes y convocó a los ciudadanos a respaldar con su voto a quienes defienden el modelo de gobierno que impulsa desde diciembre.