Las falsas amenazas de bomba continúan generando alarma en San Juan. El último incidente reportado cerca del mediodía del miércoles fue en una escuela de San Martín. Tras el avance de la investigación, que concluyó que el llamado salió del mismo establecimiento educativo, los investigadores sospechan que el autor fue un alumno.

La investigación continuó significativamente, y la principal presunción de las autoridades es que el autor sería un menor de edad. Esta hipótesis cobra fuerza al recordar un caso anterior similar ocurrido en la escuela agrotécnica, donde también se sospechaba de un joven, según explicó a DIARIO HUARPE el fiscal de la causa Ignacio Achem.

El foco de la investigación se centró rápidamente en la escuela Pulenta. La geolocalización de la llamada, obtenida a través de la antena que impacta el servicio telefónico, ubicó el origen en esta institución. Esta determinación llevó a la operación en la escuela, donde se tuvo que evacuar a aproximadamente 300 personas.

Achem indicó que se están llevando a cabo "plenas diligencias" y que, tras una última conversación con los investigadores policiales, se encuentran "cerca de dar con el autor". Se estima que la identificación del responsable podría darse en "pocas horas". Aunque por prudencia no se revelan detalles específicos de los trabajos que se están realizando, se busca llevar tranquilidad a la sociedad.