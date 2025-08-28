El hockey sobre patines vuelve a ser protagonista en San Juan con un condimento especial: la solidaridad. Desde este jueves se puso en marcha la Copa Master Cup, un torneo que reunirá a figuras históricas del deporte y cuya recaudación será donada íntegramente a Casa Cuna.

“Hoy arranca el Master Cup, el primero que hacemos con el fin de beneficiar a Casa Cuna. Todas las entradas durante los cuatro días de campeonato será donado”, explicó a DIARIO HUARPE Josi García, organizador del evento.

La competencia contará con dos categorías, +35 y +50, y equipos provenientes de distintas provincias e incluso del exterior. “En más 35 tenemos 10 equipos y en más 50 hay ocho equipos. Viene un equipo de Chile, el Bata; desde Mendoza llega Carancho; y de Buenos Aires estarán Mar Chiquita y Copelo. Además, hay muchas figuras, campeones mundiales como Sebastián Molina, Carlos López, Juancho Velázquez, Juan Oviedo, entre otros”, detalló.

El cronograma de partidos arranca este jueves desde las 13 horas en el estadio y se extenderá hasta las 21. “Mañana habrá doble jornada desde las 10 de la mañana y el sábado nos trasladamos todo el día a Hispano porque no tenemos disponible el estadio. El domingo serán las finales acá en el estadio”, adelantó el organizador.

Las entradas podrán adquirirse en la puerta de ingreso. “El jueves y viernes salen 2.000 pesos, y el sábado y domingo 3.000. Los niños hasta 10 años no pagan. La idea es que la familia disfrute del hockey y a la vez colabore”, subrayó.

Más allá del espectáculo deportivo, el espíritu solidario es el eje central del certamen. “Eso es lo más importante de todo: colaborar con Casa Cuna, que siempre necesita ayuda. Esperamos que venga mucha gente porque todo lo recaudado será para ellos”, concluyó García.