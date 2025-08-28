Huarpe Deportivo > En busca de ayuda
Arrancó la Copa Master Cup: hockey, figuras mundiales y donaciones a Casa Cuna
POR REDACCIÓN
El hockey sobre patines vuelve a ser protagonista en San Juan con un condimento especial: la solidaridad. Desde este jueves se puso en marcha la Copa Master Cup, un torneo que reunirá a figuras históricas del deporte y cuya recaudación será donada íntegramente a Casa Cuna.
“Hoy arranca el Master Cup, el primero que hacemos con el fin de beneficiar a Casa Cuna. Todas las entradas durante los cuatro días de campeonato será donado”, explicó a DIARIO HUARPE Josi García, organizador del evento.
La competencia contará con dos categorías, +35 y +50, y equipos provenientes de distintas provincias e incluso del exterior. “En más 35 tenemos 10 equipos y en más 50 hay ocho equipos. Viene un equipo de Chile, el Bata; desde Mendoza llega Carancho; y de Buenos Aires estarán Mar Chiquita y Copelo. Además, hay muchas figuras, campeones mundiales como Sebastián Molina, Carlos López, Juancho Velázquez, Juan Oviedo, entre otros”, detalló.
El cronograma de partidos arranca este jueves desde las 13 horas en el estadio y se extenderá hasta las 21. “Mañana habrá doble jornada desde las 10 de la mañana y el sábado nos trasladamos todo el día a Hispano porque no tenemos disponible el estadio. El domingo serán las finales acá en el estadio”, adelantó el organizador.
Las entradas podrán adquirirse en la puerta de ingreso. “El jueves y viernes salen 2.000 pesos, y el sábado y domingo 3.000. Los niños hasta 10 años no pagan. La idea es que la familia disfrute del hockey y a la vez colabore”, subrayó.
Más allá del espectáculo deportivo, el espíritu solidario es el eje central del certamen. “Eso es lo más importante de todo: colaborar con Casa Cuna, que siempre necesita ayuda. Esperamos que venga mucha gente porque todo lo recaudado será para ellos”, concluyó García.
Un ladrón de 18 años, identificado como Elian Jonatan Salinas, fue aprehendido por personal de la Comisaría 28° en el Barrio San Juan. Se lo acusa de hurto de una motocicleta Yamaha XTZ 125cc y violación de domicilio en perjuicio de una pareja, confirmando su conocido historial delictivo en la zona.
Un ladrón de 18 años, identificado como Elian Jonatan Salinas, fue aprehendido por personal de la Comisaría 28° en el Barrio San Juan. Se lo acusa de hurto de una motocicleta Yamaha XTZ 125cc y violación de domicilio en perjuicio de una pareja, confirmando su conocido historial delictivo en la zona.
El mes inicia con incrementos en las tarifas de gas natural, el servicio de agua y los contratos de alquiler regulados por la ley anterior, junto con ajustes en las cuotas de medicina prepaga. Además, se espera una posible suba en los combustibles si el gobierno decide actualizar impuestos postergados.
Un operativo de Gendarmería Nacional en San Juan culminó con la detención de un ciudadano de nacionalidad boliviana y una mujer argentina que transportaban más de 5 kilos de cocaína y marihuana ocultos de manera ingeniosa en la rueda de auxilio de una camioneta Fiat Toro. La droga, dividida en 91 dosis y cuatro "ladrillos", fue detectada por un can de la Fuerza.