Luis Ceballos, un hombre de 33 años oriundo del departamento Santa Lucía, fue condenado a tres años de prisión condicional por distribución y tenencia de material de abuso sexual infantil. El acusado fue detenido en el marco de un operativo internacional que expuso el funcionamiento de una red de producción y distribución de contenido de abuso infantil que operaba en 12 países y diversas ciudades argentinas.

El procedimiento, que incluyó intervenciones simultáneas en varias provincias y países, finalizó con la detención de Ceballos en el distrito La Legua. La investigación estuvo a cargo del fiscal Pablo Martín y el ayudante fiscal Federico Pereyra, con colaboración de la Policía de San Juan. En el domicilio del condenado se secuestraron dos teléfonos celulares, una computadora portátil y otros dispositivos electrónicos, donde se hallaron al menos seis archivos con imágenes y videos de explotación infantil.

Publicidad

Este jueves, Ceballos se presentó ante la jueza Mónica Lucero y, en el marco de un juicio abreviado, se resolvió que cumplirá una condena de tres años condicional, sin ingreso a un establecimiento penitenciario. Las condiciones incluyen fijar residencia, abstenerse del consumo de estupefacientes y bebidas alcohólicas, y el cumplimiento de otras reglas de conducta durante el período de la condena. Luego de la audiencia judicial, el acusado recuperó la libertad.

Luis Ceballos se desempeña laboralmente en tareas de atención al público y fue uno de los 13 individuos identificados como parte de la investigación judicial que continúa abierta en el país. La causa forma parte de una coordinación internacional para combatir la distribución de material de abuso sexual infantil y otros delitos vinculados a la explotación infantil digital.