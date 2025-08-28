Manuel Adorni, vocero presidencial, desmintió categóricamente las versiones que indicaban que la Televisión Pública no transmitiría el Mundial 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. Durante una conferencia de prensa, el funcionario aseguró que "esto es falso" y afirmó que la TV Pública sí ofrecerá cobertura del torneo.

Adorni enfatizó que se encuentra personalmente llevando adelante "las gestiones necesarias para garantizar la cobertura del evento futbolístico más importante del planeta", con el objetivo de que "los argentinos puedan ver el Mundial 2026 de la manera más eficiente posible".

La polémica se había originado en los últimos días a raíz de informaciones que sugerían que el canal estatal no había adquirido los derechos de la próxima Copa del Mundo. Estas versiones habrían puesto fin a una continuidad ininterrumpida de 52 años de transmisiones del torneo, iniciada en Alemania 1974. Según los trascendidos, el Gobierno habría decidido no invertir los siete millones de dólares que costaban los derechos, en el marco de la política de ajuste económico. El antecedente más cercano fue el Mundial de Qatar 2022, donde la TV Pública desembolsó alrededor de 10 millones de dólares, logrando cubrir los costos y obtener ganancias a través de la publicidad. A pesar de ello, la actual administración había generado especulaciones sobre un posible cambio de criterio, considerando que este año el canal ya había resignado la transmisión de algunos partidos de Eliminatorias.

El vocero presidencial fue contundente al denunciar que las versiones previas respondieron a una "campaña de desprestigio". "Incluso los datos que han dado de otros mundiales también han sido falsos y también han sido una fake news y un intento de desprestigiar la gestión de gobierno", sostuvo Adorni.