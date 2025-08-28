La investigación por la muerte de Alejandro Balmaceda, conocido como “El cafetero”, avanza luego de que la Policía de San Juan encontró el cuerpo del hombre que habría sido parcialmente devorado por perros. La Justicia realizará pruebas de ADN comparando los huesos con dos hermanas de Balmaceda para confirmar su identidad. hasta ahora no mantenían contacto con él, salvo una que reside en Buenos Aires, lo que coincide con testimonios de vecinos que lo vieron por última vez hace mes y medio.

Francisco Micheltorena, fiscal del caso, indicó a DIARIO HUARPE que “tenemos los huesos con base en los cuales vamos a producir la identificación de la persona para chequearla y contactar la efectiva identidad. Lo vamos a hacer con hermanas que vienen en San Juan”. Los resultados de las pruebas estarán disponibles aproximadamente en 20 días. Balmaceda no mantenía contacto con sus hermanas, salvo una que reside en Buenos Aires, lo que coincide con testimonios de vecinos que lo vieron por última vez hace mes y medio.

Publicidad

El fiscal detalló que el inmueble presentaba accesos difíciles, con basura, ramas y palmeras que dificultaban la entrada, y que los seis perros que vivían con Balmaceda tenían un comportamiento dominante que impedía la entrada de terceros. Tras el hallazgo, los animales fueron trasladados a sede judicial y quedaron al cuidado del proteccionista Luciano Castro, con planes de esterilización y su eventual adopción.

Respecto a la causa de la muerte, Micheltorena sostuvo que “en principio sería una muerte natural que, al vivir solo, nadie pudo asistir. La hipótesis de un homicidio pierde potencialidad, pero no está descartada. Debemos revisar la prueba científica y ser absolutamente puntillosos”. Además, indicó que se están analizando registros públicos y cualquier indicio en el lugar para reconstruir los hechos de manera precisa.

Publicidad

La Justicia continuará con pericias forenses y análisis científicos, incluyendo apoyo de antropólogos forenses externos, para determinar de manera fehaciente la identidad de los restos.