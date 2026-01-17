El pasado 17 de enero de 2026, la presencia de Javier Milei en el escenario del tradicional Festival de Jesús María, en la provincia de Córdoba, generó una fuerte repercusión que derivó en un duro cruce mediático. El periodista Jorge Rial utilizó su cuenta en la red social X para lanzar un comentario cargado de ironía contra el Chaqueño Palavecino, luego de que el Presidente participara en el show del artista salteño.

A través de un juego de palabras, el exconductor de Intrusos cuestionó el vínculo de ciertos artistas con el financiamiento estatal y disparó: “El Chequeño Palavecino. ¿No era así como los bautizaban a los artistas que viven de la del Estado? ¿O mejor el Chaqueño Pagavecino?”. Esta crítica se sumó al debate desatado en plataformas digitales, donde figuras como Lali Espósito también compartieron mensajes irónicos tras la presentación del mandatario en el festival cordobés.

La participación de Milei no pasó desapercibida, provocando diversas reacciones entre el público y personalidades del espectáculo. Por su parte, el cantante oriundo de Rancho El Ñato, Salta, no ha emitido una respuesta pública hasta el momento, aunque la polémica continúa en crecimiento tras el show del fin de semana.