El amor volvió a ser protagonista en el Dique Punta Negra. En un escenario imponente, Juan Ramón Rodríguez López y Yamila del Valle Ferotti Miketek se dieron el “sí, quiero” en lo que fue el séptimo Matrimonio Emblemático organizado por el Ministerio de Gobierno de San Juan, a través de la Dirección de Estado del Registro Civil y Capacidad de las Personas.

La ceremonia se llevó a cabo el viernes 7 de noviembre de 2025, a las 19, con la presencia de familiares y amigos que acompañaron a la pareja en este momento tan esperado.

Juan, de 41 años, y Yamila, de 29, se conocieron hace cinco años durante una juntada de amigos. Desde entonces construyeron una relación basada en la confianza y el respeto. Tras tres años de convivencia, decidieron dar el paso hacia el matrimonio, eligiendo un lugar que representa tanto la belleza natural como el espíritu sanjuanino.

El programa “Matrimonios Emblemáticos” busca ofrecer a las parejas la posibilidad de celebrar su unión civil en sitios destacados de la provincia, con valor histórico o paisajístico. Así, cada ceremonia se transforma en una experiencia única, cargada de emoción y simbolismo.

¿Cómo se puede acceder a un Matrimonio Emblemático?

Las parejas interesadas deben dirigirse a la delegación del Registro Civil más cercana, en horario de 7.30 a 14 horas, para completar una solicitud donde indiquen el lugar elegido.