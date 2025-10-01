Julieta Poggio y Martín Salwe se convirtieron en el centro de atención de la noche durante la glamorosa gala de los Martín Fierro el pasado lunes. Según trascendidos y fuentes de LAM, la influencer invitó al locutor a la habitación que tenía asignada para prepararse, donde pasaron momentos muy cercanos que no pasaron desapercibidos para los testigos. Además de la cercanía en la habitación, ambos fueron vistos a los besos en la fiesta.

Aunque Poggio intentó disimular los rumores, asegurando que solo fue "un pico" porque le "cayó bien", la situación rápidamente despertó comentarios entre los invitados y se convirtió en uno de los episodios más comentados de la gala.

Un integrante del programa LAM contó que Martín Salwe pasó la noche con Julieta Poggio. Según esta fuente, ella lo invitó a su habitación. El locutor intentó subir disimuladamente a la habitación, ya que no estaba autorizado, pero Julieta lo habilitó. Las fuentes de LAM aseguraron que Poggio y Salwe pasaron toda la noche juntos.

Pese a los rumores, Julieta intentó desmentir que hubiera algo más. La influencer aclaró: "Le di un pico literalmente porque me cayó bien. Nada que ver con otra cosa". Cabe recordar que Julieta Poggio está en pareja, pero mantiene una relación abierta, lo que explica en parte la libertad con la que se manejó esa noche. A pesar de su aclaración, la historia ya se convirtió en uno de los episodios más comentados de la gala.