Dos jóvenes fueron detenidos este miércoles en Pocito luego de ser sorprendidos mientras intentaban llevarse una bomba de agua y otros objetos de una vivienda. El hecho ocurrió en horas de la tarde, cuando el propietario del domicilio revisó las cámaras de seguridad y notó la presencia de dos desconocidos dentro del predio.

El dueño no dudó en llamar de inmediato a la policía. Minutos después, efectivos de la Comisaría 7ª llegaron al lugar y comenzaron a rastrillar la zona. A pocas cuadras, lograron interceptar a los sospechosos, identificados como Alejandro Alexis Lara Firmapaz, de 29 años, y Santiago Sahid Araya Chico, de 19.

Los uniformados constataron que ambos llevaban consigo la bomba de agua que había sido sustraída y otros elementos que, según la denuncia, también pertenecían al propietario. Además, durante la requisa encontraron un arma de fuego cuya tenencia no pudieron justificar.

Tras el procedimiento, los dos jóvenes fueron trasladados a la comisaría, donde quedaron a disposición de la Unidad Fiscal de Instrucción (UFI). La causa quedó caratulada como hurto en grado de tentativa y tenencia ilegítima de arma de fuego, delitos por los cuales continuarán vinculados mientras avanza la investigación.

El rápido aviso de la víctima y la intervención policial permitieron recuperar los elementos robados y detener a los sospechosos antes de que lograran escapar con lo sustraído.