Julieta Prandi y su mensaje para Lowrdez de Bandana: "Traten de sacarla de ahí"

Julieta Prandi, cuya propia causa contra su ex pareja, Claudio Contardi, se volvió muy pública, compartió su profunda reflexión sobre el caso de Lourdes Fernández (Lowrdez de Bandana), quien actualmente continúa defendiendo a su pareja, Leandro García Gómez, detenido desde el jueves pasado.

Prandi, en declaraciones realizadas en LAM el 28 de octubre de 2025, reconoció haberse sentido identificada con Lourdes Fernández al enterarse del caso por televisión.

La modelo destacó la importancia de la acción externa en situaciones de violencia de género. "Lo mejor que le puede estar pasando es la visibilidad y que el entorno de ella pueda tomar acción". Prandi enfatizó la dificultad que enfrenta la víctima, señalando que "es muy difícil que una víctima de violencia de género lo reconozca, pida ayuda y pueda salir sola".

En ese sentido, la conductora resaltó la labor de la familia y los amigos de la cantante, mostrándose aliviada por su accionar. Prandi envió un mensaje clave a quienes rodean a las personas en esa situación: "No se alejen de las víctimas, traten de sacarla de ahí, que es lo más difícil". Agregó que se solidariza "con Lourdes y con todas las víctimas de violencia porque sé lo que es estar ahí", y apoya a la familia y amigos "que se animan a enfrentar a estos personajes".

Prandi también se refirió al rol de los medios en estos casos. Según ella, el hecho de que el tema de Lourdes se esté hablando y que sea una persona pública "la mantiene con vida, como pasó conmigo", ya que ella misma reconoció que la visibilidad ayudó a que su propia causa avance.

A pesar de su solidaridad, Julieta Prandi indicó que no es el momento adecuado para contactarse directamente con Lourdes Fernández. "Creo que ella no está lista para escuchar a nadie. De hecho, se está negando a ser ayudada". No obstante, le envió un apoyo sincero a la distancia: "La abrazo a la distancia. la debe estar pasando muy mal".