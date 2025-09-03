Publicidad
La 2da Semana de la Psicomotricidad contará con charlas, talleres y expertos

La Universidad Católica de Cuyo se prepara para la segunda edición de su "Semana de la Psicomotricidad", un evento que este año trasciende lo local para sumar a referentes nacionales y de España.

POR REDACCIÓN

Hace 1 hora
Primera edición de la Semana de la Psicomotricidad.

La Universidad Católica de Cuyo (UCCuyo) será la sede de la segunda edición de la "Semana de la Psicomotricidad", un evento que promete enriquecer el conocimiento y la práctica en esta disciplina con un alcance ampliado. Tras una primera edición de carácter más local, este año la propuesta se potencia con la participación de referentes nacionales y expertos de España que se sumarán de forma virtual.

La iniciativa, organizada por la UCCuyo, consiste en una semana completa de propuestas, charlas, talleres y capacitaciones diseñadas para ser abiertas al público y con un costo muy accesible. Las actividades se desarrollarán de lunes 8 al sábado 13 de septiembre, con un horario extendido desde las 15 hasta las 21 horas aproximadamente.

La modalidad del evento será mixta: tres días se llevarán a cabo de forma presencial y los otros tres de manera virtual. Dada la cantidad de contenido y la diversidad de opciones, algunos días se ofrecerán varias actividades de forma simultánea, permitiendo a los participantes elegir según sus intereses.

Para facilitar la organización institucional, el valor de la inscripción corresponde al total de la Semana de la Psicomotricidad y se cobrará por la semana completa. Se han establecido diferentes aranceles para hacer el evento inclusivo: $3000 para estudiantes de psicomotricidad de la Universidad Católica de Cuyo, $10000 para estudiantes de nivel superior y $35000 para profesionales. Es importante destacar que el arancel incluye el acceso libre a todas las actividades, aunque con la condición de inscripción previa según los cupos disponibles.

Los organizadores informaron que las inscripciones tienen cupo limitado y el acceso se habilitará una vez que se confirme el pago, a través de un formulario específico. Además, la participación en este importante evento incluye certificación, un valor agregado para estudiantes y profesionales.

