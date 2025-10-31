Jimena Cyrulnik recordó un hecho que causó gran conmoción en 2005, cuando en su pico de fama decidió raparse por completo el cabello, al mejor estilo de la cantante Britney Spears. La decisión fue aún más sorprendente porque, en aquel momento, la modelo era la protagonista de una campaña de productos para el pelo.

La figura mediática se sinceró sobre las profundas razones que la impulsaron a abandonar su cabellera rubia. Explicó que estaba atravesando un proceso intenso: "Yo estaba en un proceso donde me aferré mucho a lo espiritual y me fui de una punta a la otra en tres meses".

Cyrulnik detalló las lecturas que la motivaron a tomar esta decisión drástica. Contó que estaba en una etapa donde leía mucho sobre karma y energía. Incluso mencionó que venía de leer a Osho y que, siendo de familia judía y sin conocer la historia de Jesús, empezó a leer sobre ella.

Este fuerte proceso interno la llevó a concluir: "Entré en una de que el pelo era mucha energía, positiva y negativa, y dije: 'Me rapo, es el momento'". Además de la motivación espiritual, la modelo confesó que siempre había tenido la curiosidad de ver cómo era su cabeza sin pelo, y afortunadamente, verificó que es "redondita".

Para Cyrulnik, el rapado significó un punto de inflexión. "Necesitaba volver a empezar". Sintió que "necesitaba resetear", y que la afeitada de la cabeza fue la conclusión de ese "proceso interno".

Puesto que no se encontraba trabajando en la televisión cuando lo hizo, pudo concretar su plan. Tras afeitarse, llamó a su entorno. "Me acuerdo que después llamé a mis amigas y a mi familia y les dije: 'Me afeité'. Y me decían: '¡¿Qué hiciste?!'".

Aunque aseguró que hasta el día de hoy no se arrepiente de lo que hizo, admitió que en aquel momento, siendo más joven, le dolió la reacción que generó su decisión.

Hoy, a punto de cumplir 50 años y sintiéndose "muy bien plantada en la vida", Jimena Cyrulnik reflexiona con madurez sobre las críticas. Aconsejó que, ante quienes se enojan por una crítica, no hay que "engancharse" porque "nada es personal". Subrayó que no hay que perder el tiempo "en querer cambiar lo que el otro piensa". Concluyó con firmeza: "Ni loca me engancho con nada hoy. En su momento me dolía, pero hoy no".