Hace pocos días desde que inició la campaña de vacunación contra el Virus Sincicial Respiratorio (VSR) oficialmente en San Juan y desde el Ministerio de Salud estiman, en una etapa inicial, óptimos indicios en cuanto a la asistencia del público para completar los esquemas.

El objetivo de estas acciones a esta altura del año, responde al fin de que las mujeres gestantes generen los anticuerpos necesarios, como medida preventiva, antes de la temporada de mayor circulación del virus, que es en invierno.

DIARIO HUARPE habló con Fernanda Paredes, jefa del Programa de Inmunizaciones, e indicó que San Juan dispone de las dosis necesarias en todos los centros de salud y que se cuenta con equipos de refrigeración con grupos electrógenos para asegurar la cadena de frío, incluso en zonas alejadas o ante inclemencias climáticas.

Hasta el momento, la funcionaria pública señaló con buenas expectativas: “comenzamos muy bien la campaña, ya fueron distribuidas todas las vacunas los primeros días de este mes. Las partidas fueron enviadas por el Ministerio de Salud de la Nación en diciembre pasado y la campaña seguirá vigente hasta el 31 de agosto de este año. Afortunadamente, contamos con todas las unidades necesarias para toda esta temporada” y agregó: “Tengamos en cuenta que el año pasado se alcanzó un 80% y esperamos llegar al 100% de la meta objetivo. Consideramos que tenemos un cálculo de 8.000 nacimientos por año, entonces apuntamos desde este porcentaje base”.

De acuerdo a lo informado por Paredes, en 2025 se vacunaron unas 5.000 mujeres gestantes, quiere decir que 5.000 recién nacidos se protegieron contra el virus respiratorio para este año.

En apenas 10 días de haber iniciado la campaña, Paredes manifestó que hay buenas señales: “la gente está respondiendo muy bien en los centros vacunatorios. Las mujeres son las que más cumplen con el esquema de vacunación. Hasta ahora, el panorama es positivo. La vacuna está disponible y no hay escasez en ninguno de los centros de salud habilitados de la provincia, como también en los vacunatorios del sector privado. Tenemos más de 200 centros de salud y la gente podrá asistir y vacunarse sin inconvenientes”, señaló Paredes.

La gestión busca alcanzar una cobertura del 100% de la población objetivo (personas gestantes entre las semanas 32 y 36) para prevenir enfermedades graves como la bronquiolitis en recién nacidos.

Aunque los picos de contagio suelen darse en invierno, Salud enfatizó que la vacunación en enero es estratégica. No se espera a que suban los casos para vacunar, sino que se busca que el bebé nazca ya con anticuerpos antes de la temporada crítica.

El 12 de enero se firmó un acta compromiso con sanatorios privados y entidades de salud para asegurar que cada profesional (obstetras y ginecólogos) derive a sus pacientes a vacunar, evitando así brotes graves en los próximos meses.

Sobre la variante de la gripe H3N2

Ante el incremento de casos positivos de la gripe H3N2 y de la reciente noticia por un paciente fallecido causado por esta enfermedad, Paredes comentó que no hay que dejar de tomar medidas preventivas para evitar que el virus siga propagándose.

“La principal medida es el lavado de manos ante toda situación. Más allá de la vacunación no hay que dejar de lavarse las manos cuando se comparten objetos personales, más si se está enfermo, no compartir objetos personales a otros, evitar reuniones y aglomeraciones de numerosas personas”, advirtió Paredes quien es la encargada de coordinar los operativos de vacunación en la provincia.

En cuanto a la vacuna específica, “recordamos a la población, en especial a los que tienen factores de riesgo, es que está disponible la vacuna antigripal. Desde diciembre que venimos dando estos consejos, sobre todo a las personas viajeras, que comprenden un gran grupo de riesgo. Hasta el 31 de enero hay tiempo para que los pacientes puedan acercarse a vacunarse. Aunque la vacuna actual no posee por el momento el tipo K, sí protege contra el H3N2”, remarcó la jefa de jefa del Programa de Inmunizaciones.

Respecto a lo que queda del verano, seguirá distribuyéndose la vacuna antigripal hasta la próxima rotación que será en marzo, en coincidencia con el comienzo del ciclo lectivo escolar. “Para marzo, nos llegarán nuevas partidas, no tenemos todavía información si tendremos que adelantar, pero como hace diez años venimos sosteniendo, haremos visitas a edificios públicos, escuelas y lugares de trabajo, geriátricos, clínicas”.

Por otro lado, indicó que hasta el momento “no hemos detectado casos con síntomas sospechosos de esta gripe. Hasta ahora no hay confirmación de casos positivos con esta variante”.

¿Quiénes deben vacunarse?

La vacuna contra el VSR, está dirigida exclusivamente a personas embarazadas que se encuentren en un periodo específico de gestación, entre las 32 hasta 36 semanas inclusive. Solo se aplica una sola dosis y no requiere orden médica, pero es fundamental, para llevar un control riguroso, es contar con el carnet de vacunas o la libreta sanitaria. Esta vacuna puede aplicarse de forma conjunta con otras vacunas del embarazo, como la antigripal, la triple bacteriana acelular o la de COVID-19.

La vacuna es gratuita y obligatoria, y está disponible en los siguientes puntos: Vacunatorio Central (España 587 norte), de lunes a viernes de 07:30 hs. a 18 hs.; el Hospital Marcial Quiroga, en sus consultorios externos de lunes a viernes de 13 hs. a 19 hs.; en el Hospital Rawson, de lunes a viernes de 07:30 hs. a 19 hs.; y en los centros de salud de todos los departamentos de la provincia.

¿Por qué es tan importante?

El VSR es la causa principal de la bronquiolitis y la neumonía en bebés recién nacidos. Al vacunarte durante el embarazo, le transmitís anticuerpos a tu bebé a través de la placenta, dándole protección directa durante sus primeros 6 meses de vida, que es cuando son más vulnerables.