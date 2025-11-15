Las especulaciones se dispararon en el mundo del espectáculo luego de que Maxi López lanzara al aire una propuesta en el programa SQP, dejando entrever que se trataba de algo relacionado con la cocina de MasterChef Celebrity. Ante el torbellino de rumores —que iban desde una participación especial hasta un posible reemplazo—, Yanina Latorre eligió el estudio de LAM para contar la verdad.

En medio de la curiosidad, la conductora confirmó que la propuesta era real. Latorre reveló que, aunque inicialmente siguió las versiones que circulaban durante el día, su mánager le confirmó los detalles de la invitación, lanzando al aire la pregunta que todos se hacían: "¿Voy o no voy?".

Yanina Latorre procedió a explicar el verdadero plan, desestimando de plano la idea de que ocuparía el lugar de Maxi López mientras este viaje a Suiza para el nacimiento de su segundo hijo. La verdad es que la propuesta es una "participación especial".

El desafío consiste en presentarse para cocinar, posiblemente "como a ayudar a alguien" o en dupla con el exfutbolista. La panelista incluso bromeó sobre la dinámica de la pareja: "Tengo que cocinar con él, creo". Añadió, en tono irónico, que iría ella dado que "Maxi no tiene familia, voy yo".

Antes de aceptar el desafío culinario, Latorre se mostró cautelosa, advirtiendo que piensa "cuidar su participación" y que pondrá condiciones. Una de las principales sugerencias que recibió y que podría negociar es pedir no ser editada.

Finalmente, la panelista reveló con orgullo su arma secreta en la cocina: "Mi mejor plato es la tarta de lechuga, que a Diego le encanta". Para defender su receta de las burlas del estudio, aclaró que la tarta no solo lleva lechuga, sino que también incluye atún, cebolla y tomate caliente.

Fiel a su temperamento, Latorre anticipó su actitud en el reality, cerrando su relato con una frase que elevó el misterio sobre su encuentro con el jurado: "Quiero que Martitegui me critique la tarta de lechuga y se la zampo en la cabeza".