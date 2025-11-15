Paulo Dybala está celebrando su cumpleaños número 32, y su esposa y madre de su hija en camino, Oriana Sabatini, le dedicó un posteo en Instagram cargado de amor y fotografías. La pareja, que se encuentra en su mejor momento, está en plena cuenta regresiva para la llegada de su primera hija.

En su mensaje, la actriz no solo deseó que este año lo encuentre "en calma" y con deseos de "lo viejo y también lo nuevo", sino que también lanzó la revelación más emotiva: "Último añito siendo solo dos". Incluso, con misterio, afirmó que la "bebita también" lo ama, y que se lo dijo con "una patadita mientras escribía esto".

Publicidad

Este aniversario llega a solo dos meses de que la pareja festeje su primer aniversario de casados. El misterio que aún rodea a la pareja es el nombre de la niña, ya que Oriana ha adelantado que el elegido está relacionado con un personaje de una serie que a ella le gusta mucho, pero que no lo contará hasta que nazca.

La publicación rápidamente alcanzó miles de reacciones. Por su parte, Paulo Dybala le respondió con un mensaje lleno de afecto: "Te amo en cada momento!! Ustedes son el mejor regalo que puedo hoy tener".

Publicidad

Quien tampoco se perdió la celebración fue Catherine Fulop, madre de Oriana, quien ha compartido su felicidad por ser abuela. La actriz le dedicó deseos a su yerno: "Le deseo todo lo bueno de la vida y que este nuevo año sea hermoso y lleno de sueños cumplidos".