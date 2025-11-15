Policiales > Lamentable
Rawson: un hombre de 75 años murió tras ser atropellado por un colectivo
POR REDACCIÓN
Un ciclista de 75 años murió este sábado luego de haber sido embestido por un colectivo de la línea 243 en la intersección de las calles Lemos y Margarita, en el departamento Rawson. La víctima, identificada como Marcos Jorge Bustos, había sido trasladada de urgencia al Hospital Dr. Guillermo Rawson, donde finalmente se confirmó su fallecimiento a las 17:15 horas.
Según los primeros datos de la investigación, Bustos circulaba en su bicicleta cuando fue impactado por un colectivo perteneciente a la empresa Mayo. El choque se produjo en una zona de tránsito constante y generó alarma entre los vecinos que presenciaron la escena.
En el lugar trabajó personal policial y de tránsito, quienes realizaron las pericias iniciales para intentar establecer cómo se originó el siniestro. Los investigadores analizan si alguno de los vehículos involucrados no respetó la prioridad de paso o si existieron maniobras riesgosas previas al impacto.
Las actuaciones quedaron a cargo de la Policía de San Juan, mientras se espera el informe completo que permitirá determinar las responsabilidades en el fatal hecho.