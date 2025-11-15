Un ciclista de 75 años murió este sábado luego de haber sido embestido por un colectivo de la línea 243 en la intersección de las calles Lemos y Margarita, en el departamento Rawson. La víctima, identificada como Marcos Jorge Bustos, había sido trasladada de urgencia al Hospital Dr. Guillermo Rawson, donde finalmente se confirmó su fallecimiento a las 17:15 horas.

Según los primeros datos de la investigación, Bustos circulaba en su bicicleta cuando fue impactado por un colectivo perteneciente a la empresa Mayo. El choque se produjo en una zona de tránsito constante y generó alarma entre los vecinos que presenciaron la escena.

En el lugar trabajó personal policial y de tránsito, quienes realizaron las pericias iniciales para intentar establecer cómo se originó el siniestro. Los investigadores analizan si alguno de los vehículos involucrados no respetó la prioridad de paso o si existieron maniobras riesgosas previas al impacto.

Las actuaciones quedaron a cargo de la Policía de San Juan, mientras se espera el informe completo que permitirá determinar las responsabilidades en el fatal hecho.