En el programa Otro Día Perdido, Mario Pergolini le consultó a La China Suárez sobre el fenómeno que genera, donde "los que están con vos están a muerte con vos, y los que están contra vos, están recontra en contra". La actriz abordó el tema, señalando que en Argentina es común estar de un lado o del otro, desde la política hasta el fútbol.

Suárez señaló que en el mundo del espectáculo, pasa mucho esto del "disfrute de enemistar a dos mujeres y meter mierda". Esta referencia apuntó directamente a uno de los enfrentamientos más divisivos en la farándula: el famoso "¿Team Wanda o Team China?", un tema sobre el cual también se refirió Franco Colapinto días atrás.

Pergolini calificó a Suárez y Wanda como mujeres que "no son dos tibias tampoco", a lo que la actriz respondió con firmeza: "No, no, yo si hay algo que no soy es tibia, nunca. Ni lo seré, nunca. No me gustan los tibios tampoco".

La actriz, quien admitió ser "muy hiriente" durante una pelea, revelando que dice cosas que pueden doler mucho a la otra persona, desveló el motivo crucial de por qué su círculo social es tan pequeño: "Por eso tengo cinco amigos".

Suárez explicó que el motivo de haberse quedado en el camino con gente es que no compartían su misma visión sobre la lealtad. Ella dejó claro el valor que le da a la amistad: "Yo por mis amigos y por la gente que yo quiero, mato".

Finalmente, la actriz reveló el tipo de actitud que la lleva a preferir el distanciamiento: "Cuando no me pasa eso del otro lado, o a uno le preguntan y se hace el medio ´No, no la conozco´, prefiero que no". Subrayó que, sabiendo quién es y cómo es como amiga y persona, "me gusta que eso se valore".

Este comentario, interpretado por muchos como un "palito" o dardo, resonó con fuerza al recordar que, hace unos meses, Lali Espósito sorprendió a todos cuando aceptó en una entrevista que "no es tan amiga de la China".