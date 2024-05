Piedrazos que vienen desde afuera, roturas en las ventanas y otros bienes, robos y violencia física hacia docentes y alumnos son solo una breve descripción de los hechos de violencia y de inseguridad que vive la comunidad educativa del Colegio Dr. Manuel Alvar López, ubicado en el barrio Los Andes, Chimbas. Según indicaron, la situación se intensificó a comienzos del ciclo lectivo 2024, cuando dejaron de contar con la protección de efectivos adicionales de la Policía de San Juan.

DIARIO HUARPE habló con Franco Puzzela, profesor y víctima de uno de los últimos hechos de violencia, que tuvo lugar en el establecimiento educativo. Según contó, el pasado lunes se subió a su auto, que estaba estacionado en un patio interno del edificio, cuando una piedra impactó en la ventanilla trasera izquierda. La piedra no le pegó a él por centímetros.

El auto. Foto: Gentileza.

“Cuando salí de ahí me fui a la comisaría a hacer la denuncia, y me dijeron que no podía denunciar porque no tenía ningún sospechoso. Entonces le pedí hacer una exposición, pero me contestaron que como hubo violencia tampoco era ese el trámite para hacer. Hice entonces una constancia de lo que me había sucedido”, contó el profesor.