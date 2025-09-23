La Justicia analiza si el incendio que mató a la niña en 25 de Mayo está vinculado a la causa narco del Penal de Chimbas

Un trágico incendio ocurrido en la madrugada del martes en la localidad de 25 de Mayo dejó como saldo la muerte de una niña de siete años y abrió una línea de investigación que combina la tragedia familiar con un caso de narcotráfico de alto impacto en San Juan. El siniestro tuvo lugar en una vivienda precaria del barrio La Chimbera, en calle Ruperto Martínez, donde residía Danisa Aveiro, de 24 años, junto a sus dos hijos pequeños.

De acuerdo con las primeras informaciones, el fuego se propagó rápidamente dentro del inmueble. La joven madre logró rescatar a su bebé de un año, pero no consiguió regresar por su hija mayor, Samara, quien murió atrapada en medio de las llamas. Aveiro sufrió quemaduras de segundo y tercer grado en la mitad de su cuerpo y permanece internada en estado crítico, con asistencia respiratoria mecánica. El niño más pequeño, en tanto, fue diagnosticado con intoxicación por monóxido de carbono y continúa hospitalizado en observación.

La investigación, según lo aportado por Diario de Cuyo, analiza dos hipótesis centrales. La primera sostiene que el incendio habría sido accidental, posiblemente causado por una vela encendida, dado que la vivienda no contaba con suministro eléctrico tras un corte reciente. Según testimonios, Aveiro se habría quedado dormida mientras amamantaba a su bebé, y fue la propia Samara quien la despertó al advertirle sobre el inicio del fuego. La segunda hipótesis, aún bajo análisis, es la de un incendio intencional, lo que reviste mayor gravedad, ya que el siniestro ocurrió tan solo un día después de que Aveiro fuera formalmente investigada por su presunta vinculación con una red de narcotráfico. Los peritajes de Bomberos resultarán decisivos para determinar si el fuego fue un accidente o un hecho deliberado.

La figura de Aveiro aparece directamente relacionada con un megaoperativo antidrogas llevado adelante en San Juan por la Policía Federal y la Policía de la provincia, en coordinación con la Justicia Federal. La investigación permitió desarticular una organización criminal que operaba tanto en distintos departamentos como dentro del Servicio Penitenciario Provincial. Según la fiscalía federal, la banda logró movilizar alrededor de $600 millones en un año, utilizando a mujeres vinculadas con internos para introducir drogas en el penal de Chimbas, donde luego eran distribuidas entre la población carcelaria.

En este esquema, Aveiro habría tenido un rol central, actuando como nexo para ingresar estupefacientes a la cárcel con destino a su pareja, Cristian Jesús Latorre, actualmente detenido. La red incluía a otras mujeres y a varios internos, entre ellos un jefe de pabellón. Días antes del incendio, la Justicia le había concedido prisión domiciliaria en el marco de esta causa, lo que la situaba en la vivienda de La Chimbera al momento de la tragedia.