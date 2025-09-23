Los mercados argentinos reflejaron optimismo previo a la reunión entre los presidentes Donald Trump y Javier Milei. Las acciones locales que cotizan en Nueva York registraron alzas de hasta 4,4%, lideradas por YPF (4,4%), BBVA (3,7%) y Edenor (2,9%), mientras que los bonos en dólares subieron hasta 3%.

La atención de los inversores está puesta en la negociación que mantiene la Argentina con el Tesoro de Estados Unidos, que analiza alternativas de financiamiento directo, incluida la posibilidad de un préstamo a través del Exchange Stabilization Fund (ESF), con el objetivo de fortalecer las reservas del Banco Central.

En paralelo, el dólar oficial descendió $30 y se vende a $1.400 en las pantallas del Banco Nación. El dólar mayorista, en tanto, cotiza a $1.365, mientras que el riesgo país retrocede por segundo día consecutivo y se ubica por debajo de los 1.100 puntos, cerrando en 1.015 unidades, con una baja de 68 puntos básicos, equivalente al 6,3%.

El comportamiento positivo de los mercados refleja la expectativa de los inversores sobre un respaldo financiero internacional, lo que genera un alivio temporal en los activos locales y una mayor confianza en la estabilidad de la economía argentina.