Huarpe Deportivo
De milagro, el hermano de Lewis Hamilton sale ileso de un accidente con incendio de auto
POR REDACCIÓN
El circuito de Silverstone vivió un momento de tensión cuando Nicolas Hamilton, hermano menor de Lewis Hamilton, experimentó un incendio en su vehículo durante la vuelta 17 de 24 en la competencia del BTCC. El piloto, de 33 años y con parálisis cerebral, logró salir por sus propios medios antes de que las llamas se propagaran, quedando ileso.
El incidente obligó a que la carrera continuara bajo coche de seguridad, mientras el Cupra León del equipo Un-Limited Motorsport quedaba detenido junto a la recta de Wellington con graves daños, impidiendo que Hamilton participara en las carreras 26 y 27 del fin de semana.
A través de sus redes sociales, el británico relató la experiencia: “Sorprendentemente, estuve muy tranquilo durante toda la situación, intentando mantenerme a salvo y evitar más daños al coche. Estoy muy orgulloso de cómo gestioné el momento”. También expresó incertidumbre sobre su participación en la última ronda de la temporada en Brands Hatch, y agradeció a familiares, amigos y patrocinadores por el apoyo.
Hamilton regresó este año al BTCC tras casi dos años fuera de la competición, formando parte de la expansión del equipo Un-Limited Motorsport. Su historial en el campeonato incluye participaciones con Team Hard entre 2021 y 2023, antes de un período de veinte meses alejado de las pistas.
El accidente no afectó significativamente su posición en la clasificación, pero puso fin a una racha de 25 carreras consecutivas en el certamen. El episodio generó repercusión internacional debido a su vínculo con Lewis Hamilton, siete veces campeón mundial de Fórmula 1, y recibió múltiples muestras de apoyo de la comunidad automovilística y seguidores.
