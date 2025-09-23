Policiales > En Villa Etelvina
Accidente doméstico en Caucete: un hombre sufrió una caída mientras reparaba un techo
POR REDACCIÓN
Un accidente doméstico movilizó a las autoridades policiales y judiciales en el departamento Caucete. El hecho ocurrió en una vivienda ubicada en la calle Corrientes 382, en la zona de Villa Etelvina. La víctima fue identificada como Raúl José María Correa, de 32 años de edad, el propietario de. Según la descripción del suceso, el hombre se encontraba arreglando el techo de un corral. La altura desde la que cayó era de menos de dos metros.
Durante la caída, se golpeó en la zona de las costillas al impactar contra un palo que se encontraba en el piso. Tras el accidente, el hombre fue trasladado inicialmente al hospital departamental y, posteriormente, derivado al Hospital Rawson. Allí se le realizaron los estudios pertinentes, logrando descartar la existencia de fracturas. A pesar del golpe, se encuentra en buen estado de salud, pero ha quedado en observación.
La Dependencia Policial que intervino en el lugar del hecho fue la Comisaría 37º. El caso fue reportado a la Justicia como un accidente doméstico con presuntas lesiones.
Un detenido, un baleado y seis prófugos: lo que dejó la pelea entre dos facciones de la barra de San Martín
La Justicia analiza si el incendio que mató a la niña en 25 de Mayo está vinculado a la causa narco del Penal de Chimbas
El senador nacional Martín Lousteau cuestionó al gobierno de Javier Milei por acudir al Tesoro de los Estados Unidos en medio de la crisis cambiaria y la pérdida de reservas. En declaraciones públicas, habló de “un plan que no funciona”, alertó sobre el costo fiscal de la baja de retenciones y consideró que el eventual préstamo norteamericano responde a intereses políticos de Donald Trump.
ÚLTIMAS NOTICIAS
El senador nacional Martín Lousteau cuestionó al gobierno de Javier Milei por acudir al Tesoro de los Estados Unidos en medio de la crisis cambiaria y la pérdida de reservas. En declaraciones públicas, habló de “un plan que no funciona”, alertó sobre el costo fiscal de la baja de retenciones y consideró que el eventual préstamo norteamericano responde a intereses políticos de Donald Trump.