Un accidente doméstico movilizó a las autoridades policiales y judiciales en el departamento Caucete. El hecho ocurrió en una vivienda ubicada en la calle Corrientes 382, en la zona de Villa Etelvina. La víctima fue identificada como Raúl José María Correa, de 32 años de edad, el propietario de. Según la descripción del suceso, el hombre se encontraba arreglando el techo de un corral. La altura desde la que cayó era de menos de dos metros.

Durante la caída, se golpeó en la zona de las costillas al impactar contra un palo que se encontraba en el piso. Tras el accidente, el hombre fue trasladado inicialmente al hospital departamental y, posteriormente, derivado al Hospital Rawson. Allí se le realizaron los estudios pertinentes, logrando descartar la existencia de fracturas. A pesar del golpe, se encuentra en buen estado de salud, pero ha quedado en observación.

La Dependencia Policial que intervino en el lugar del hecho fue la Comisaría 37º. El caso fue reportado a la Justicia como un accidente doméstico con presuntas lesiones.