El debate político en San Juan sigue tomando temperatura, y los distintos actores se posicionan frente al escenario nacional. En este contexto, el diputado y presidente del Partido Bloquista, Luis Rueda, se refirió al proyecto del gobernador Marcelo Orrego, diferenciándolo de manera contundente del fenómeno que representó Javier Milei y La Libertad Avanza. En una entrevista en el Café de la Política, Rueda sostuvo que el espacio de Orrego es un proyecto consolidado, no una simple "alternativa".

"Nosotros no somos una alternativa, somos un proyecto que está ofreciendo propuestas serias a la provincia", señaló Rueda, marcando una clara distancia con lo que, a su juicio, representó La Libertad Avanza. Para el bloquista, el fenómeno del mileismo fue una "alternativa al enojo de la gente", un voto de protesta más que un respaldo a un plan de gobierno concreto. Rueda consideró que la gente que acompañó a Milei, en general, estaba enojada con la política y buscaba una forma de expresar ese descontento.

"Capaz que eso era la Libertad Avanza, solamente una alternativa, no era un proyecto consolidado", afirmó el dirigente. En su análisis, el gobernador Orrego, en cambio, supo captar el descontento de los sanjuaninos de una manera diferente. Según Rueda, el mandatario provincial no se limitó a capitalizar el enojo, sino que lo canalizó a través de "propuestas serias" para la provincia, enfocándose en la gestión y en la concreción de obras y acciones importantes para San Juan.

Rueda enfatizó que los sanjuaninos no solo quieren expresar su descontento, sino que también buscan "que se sigan concretando cosas importantes para San Juan y correrse de esa discusión nacional". En ese sentido, el legislador bloquista ponderó la capacidad de Marcelo Orrego para centrarse en las necesidades de la provincia, evitando las confrontaciones políticas a nivel nacional que, según él, no resuelven los problemas locales.

Con sus declaraciones, Rueda se erige como un firme defensor del proyecto político de Orrego, posicionándolo como una opción sólida y coherente, alejada de las modas electorales y enfocada en los problemas reales de los sanjuaninos. La mirada del bloquismo busca consolidar la figura del gobernador como un líder que supo interpretar el mensaje de las urnas sin caer en la mera protesta.

