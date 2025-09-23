Huarpe Deportivo > Armado del equipo
River enfrenta a Palmeiras por Libertadores con cambios y baja de Driussi
POR REDACCIÓN
River Plate se prepara para visitar a Palmeiras este miércoles por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025. El partido se jugará a las 21:30 (hora de Argentina, Uruguay y Chile) y 19:30 (Colombia, Perú y Ecuador), con la misión de remontar la derrota sufrida en la ida.
Marcelo Gallardo analiza diferentes alternativas tácticas y podría realizar cambios en el equipo titular. La baja de Sebastián Driussi por lesión obliga a modificar la delantera, mientras que Giuliano Galoppo regresará a la titularidad tras cumplir su suspensión. El DT aún duda entre un esquema 4-3-3 o un 3-5-2, con Enzo Pérez como posible suplente dependiendo de la elección.
En caso de optar por el 4-3-3, River formaría con Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero y Marcos Acuña; Kevin Castaño, Juan Carlos Portillo y Giuliano Galoppo; Juanfer Quintero, Facundo Colidio y Maxi Salas. Con línea de tres, el equipo estaría compuesto por Franco Armani; Lucas Martínez Quarta, Paulo Díaz y Lautaro Rivero; Gonzalo Montiel, Kevin Castaño, Juan Carlos Portillo, Giuliano Galoppo y Marcos Acuña; Facundo Colidio y Maxi Salas.
Más allá de lo táctico, River enfrenta un desafío histórico: en su historia por Copa Libertadores, solo ganó 4 de los 26 partidos disputados en Brasil, un dato que agrega presión para conseguir un resultado favorable y avanzar a semifinales.
