El presidente Javier Milei arribó a Nueva York para participar de la 80ª Asamblea General de Naciones Unidas, donde desplegará una intensa agenda política y financiera. La cita central será este martes, cuando asista al discurso de su par estadounidense Donald Trump, a las 10.45, y luego mantenga un encuentro bilateral con el mandatario republicano a las 12.45. Posteriormente, Milei se reunirá con la directora del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, en un intento por conseguir mayor respaldo financiero.

El vínculo con Trump ocupa un lugar central en este viaje. “El Presidente tendrá un encuentro bilateral con Donald Trump, que será clave para conseguir asistencia financiera, luego del fuerte respaldo del Tesoro norteamericano, Scott Bessent”, confirmaron desde la Casa Rosada. A las 20, Milei participará además de una recepción ofrecida por el propio Trump.

La agenda continuará el miércoles, cuando el jefe de Estado argentino hable en el Debate General de la ONU a las 12.45, y a la noche participe en la entrega del premio Ciudadano Global 2025 del Atlantic Council, que será otorgado por Scott Bessent, secretario del Tesoro de Estados Unidos.

El jueves, el mandatario tiene previsto reunirse a las 16.45 con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu. Luego asistirá a la ceremonia de entrega del Premio de la organización B’nai B’rith y, a las 19.15, se encontrará con Donald S. Lauder, presidente del Congreso Mundial Judío, y Claudio Epelman, director del Consejo Judío Latinoamericano. El retorno a Buenos Aires será esa misma noche a las 22.

La expectativa internacional acompaña los pasos de Milei. El diario estadounidense The Wall Street Journal publicó un análisis bajo el título “Cómo Donald Trump puede ayudar a Javier Milei en la Argentina”. Allí sostiene que el país “necesita una moneda estable” y vincula la reunión en Nueva York con el debate por la dolarización y la necesidad de asistencia financiera inmediata.

En este marco, la presencia de Milei en la ONU no solo marca su debut en la Asamblea General, sino también un momento de definiciones clave para su programa económico, en medio de la presión cambiaria y la búsqueda de nuevos apoyos internacionales.