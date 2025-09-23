La campaña “Unidos por el Agua”, que nació con el propósito de acompañar y visibilizar el histórico reclamo de las comunidades rurales e indígenas del sureste sanjuanino, fue prorrogada por una semana. Originalmente, el cierre estaba previsto para el sábado 27 de septiembre, pero la respuesta masiva de la ciudadanía llevó a las organizaciones a extender la fecha límite hasta el sábado 4 de octubre.

“Estamos muy contentos y gratamente sorprendidos con lo que está sucediendo y, particularmente, con la energía solidaria que está fluyendo entre los sanjuaninos”, expresó a DIARIO HUARPE Nadia Aguirre, representante de la comunidad Huarpe Talquenca. “Muchos nos están pidiendo que les demos un poco más de tiempo para poder llegar con las donaciones, así que decidimos posponerla una semana más”, agregó.

Las organizaciones sociales comprometidas con la justicia social y ambiental, invitan a toda la sociedad sanjuanina a sumarse a “Unidos por el Agua”.

Jornada clave el 4 de octubre

El nuevo cierre de la campaña no será solo una fecha simbólica. Ese sábado, en Las Trancas, se desarrollará una jornada de abordaje interdisciplinario, tal como se había planificado originalmente. Allí confluirán equipos de profesionales de distintas áreas: odontología, veterinaria, asistencia social, técnicos viales, químicos y especialistas en salud ambiental.

El objetivo será brindar atención integral a las familias del territorio, abordar problemáticas urgentes relacionadas con la salud humana y animal, capacitar en buenas prácticas sanitarias y, sobre todo, fortalecer el vínculo entre las comunidades y quienes las acompañan en su lucha.

“Queremos que todas las personas que lleguen desde la ciudad entiendan cómo se vive por estos lados y por qué reclamamos lo que estamos reclamando”, dijo Dalmiro Agüero, productor ganadero de 25 de Mayo. “En la comunidad hay una gran expectativa y mucha alegría, así que, seguro, ese día va a ser un día en que todos vamos a celebrar el encuentro”, completó.

Las más de 80 familias —unas 500 personas—, sobreviven sin acceso seguro al agua potable.

El acueducto que no llega: una lucha de décadas

La campaña “Unidos por el Agua” tiene como objetivo visibilizar y acompañar el reclamo histórico de las comunidades indígenas, pequeños productores y familias rurales que habitan la región comprendida entre El Encón y Las Trancas, en el límite con San Luis. Allí, más de 80 familias viven sin acceso permanente a agua segura, y reclaman desde hace décadas la construcción de un acueducto prometido desde 2014.

Además de la escasez directa de agua potable, la falta de caudal en el río San Juan impide la recarga del acuífero del Valle de Tulum y ha deteriorado dramáticamente el ecosistema de las Lagunas de Guanacache, el humedal de Cuyo, reconocido internacionalmente por su valor ecológico y cultural.

La caravana que llegará al lugar ese día, entregará todas las donaciones a las familias que esperan por el líquido vital.

Una invitación abierta

La campaña sigue activa y los puntos de recolección permanecerán abiertos hasta el 3 de octubre. Las instituciones organizadoras invitan a toda la ciudadanía a colaborar con donaciones, difundir la causa y participar del encuentro final en Las Trancas.

“El agua es vida. Y no puede esperar más”, es el lema que guía esta movilización que ya logró unir a miles de sanjuaninos en un gesto de compromiso y empatía.

Porque la lucha por el agua no tiene banderas, pero sí una urgencia: garantizar un derecho básico para quienes siguen apostando a su tierra, su cultura y su comunidad.

Cómo podés colaborar

Llevá agua envasada a los siguientes puntos de recolección:

Departamento de Sociología Facultad de Ciencias Sociales . Complejo Universitario Islas Malvinas (CUIM). Av. Ignacio de la Roza 590 (O) - Rivadavia. De lunes a jueves de 16 a 19 horas. Contactos: (0264) 4230314 / 4231949 (Interno 2028).

. Complejo Universitario Islas Malvinas (CUIM). Av. Ignacio de la Roza 590 (O) - Rivadavia. De lunes a jueves de 16 a 19 horas. Contactos: (0264) 4230314 / 4231949 (Interno 2028). Asociación Docentes, Investigadores y Creadores de la Universidad Nacional de San Juan (ADICUS). España 310 (S) - Capital. De lunes a viernes de 9 a 13 y 17 a 21 horas. Contactos: 264-4148166 / 264-4600779.

(ADICUS). España 310 (S) - Capital. De lunes a viernes de 9 a 13 y 17 a 21 horas. Contactos: 264-4148166 / 264-4600779. Centro Cultural Koaxa UTU . Avenida Libertador y Belgrano –Rivadavia. Miércoles, jueves y viernes de 8 a 12 horas. Contactos: 264-5638303 / 264-4816596.

. Avenida Libertador y Belgrano –Rivadavia. Miércoles, jueves y viernes de 8 a 12 horas. Contactos: 264-5638303 / 264-4816596. Sala de Emergencia San Juan . Santiago del Estero 155 (S) Barrio Obrero Rawson. En la mañana: de 10 a 13 horas. De tarde: lunes, miércoles y viernes de 17 a 20 horas. Contacto: 264-5631131.

. Santiago del Estero 155 (S) Barrio Obrero Rawson. En la mañana: de 10 a 13 horas. De tarde: lunes, miércoles y viernes de 17 a 20 horas. Contacto: 264-5631131. Cadena de Favores . Ignacio de la Roza 1677 (O) –Rivadavia- frente a la Universidad Católica Cuyo. Peluquería Maxi Zacaría. Martes y sábados de 17 a 20.30 horas. Contacto: 264-4752115.

. Ignacio de la Roza 1677 (O) –Rivadavia- frente a la Universidad Católica Cuyo. Peluquería Maxi Zacaría. Martes y sábados de 17 a 20.30 horas. Contacto: 264-4752115. Escuela Industrial Sarmiento . Mitre 550 (E) - Capital. De lunes a viernes de 8 a 18 horas.

. Mitre 550 (E) - Capital. De lunes a viernes de 8 a 18 horas. Asamblea Agüita Pura para San Juan . Contactos: 264-5640773 / 264-4587755.

. Contactos: 264-5640773 / 264-4587755. La Ramada Bar . Mendoza 701 (S), esquina 9 de Julio - Capital. Todos los días de 18 a 4 horas. Contacto: 264-5885795.

. Mendoza 701 (S), esquina 9 de Julio - Capital. Todos los días de 18 a 4 horas. Contacto: 264-5885795. UPA- Pato Rossomando . Roque Sáez Peña 3609 - Santa Lucía. De lunes a viernes de 9 a 24. Contacto: solo Wsp - 264-4474740.

. Roque Sáez Peña 3609 - Santa Lucía. De lunes a viernes de 9 a 24. Contacto: solo Wsp - 264-4474740. Colegio los Andes. Paula Albarracín de Sarmiento 255 (S) – Capital. De lunes a viernes de 7 a 13. Contacto: 264 423-0560.

Paula Albarracín de Sarmiento 255 (S) – Capital. De lunes a viernes de 7 a 13. Contacto: 264 423-0560. Fundación Corazón de Jesús : Avenida Rawson 1373 Sur, entre José Manuel Estrada y Fray Mamerto Esquiú – Capital. De lunes a viernes de 9 a 13 horas. Contacto: 264 460-6051.

: Avenida Rawson 1373 Sur, entre José Manuel Estrada y Fray Mamerto Esquiú – Capital. De lunes a viernes de 9 a 13 horas. Contacto: 264 460-6051. Radio La Lechuza : callejón Sancassani, El Abanico, departamento Pocito. Contacto: 264 481-2456.

: callejón Sancassani, El Abanico, departamento Pocito. Contacto: 264 481-2456. DIARIO HUARPE: Castelli 2 Sur – lateral Este de Circunvalación, esquina Avenida Libertador - Capital. De lunes a viernes de 8 a 22 horas. Contactos: 264-5265878 / 264-4750750.

Dato 1

Algunas familias del sureste sanjuanino sobreviven con apenas 8 litros de agua por persona por día, mientras que otras, con mayor capacidad de almacenamiento, no superan los 40 litros diarios por persona para cubrir todas sus necesidades básicas.

Dato 2

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), cada persona necesita al menos 100 litros de agua por día para garantizar condiciones adecuadas de consumo, higiene y saneamiento.