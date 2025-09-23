Policiales > Violencia en el fútbol
Enfrentamiento entre dos facciones de la barra de San Martín dejó un detenido, un baleado y seis prófugos
POR REDACCIÓN
La escalada de violencia entre dos facciones rivales de la hinchada de San Martín, que ha resultado en un herido de bala, motivó una "cacería" contra los barrabravas. La Policía y la UFI Genérica llevaron adelante allanamientos simultáneos en Concepción, resultando en un detenido, si bien seis personas más siguen prófugas.
El conflicto que enfrenta a los integrantes de La Banda del Pueblo Viejo con los de la Nueva Generación se remonta a meses atrás, tiempo durante el cual ya se han registrado choques a golpes y a tiros. En el último incidente conocido, un barrabrava resultó herido de un disparo en una pierna, según revelaron fuentes del caso, aunque la UFI Genérica no ha emitido información oficial al respecto.
Los allanamientos, cuyo objetivo principal era la búsqueda de armas y la detención de sospechosos, fueron solicitados por la coordinadora de la UFI Genérica, Daniela Pringles, y autorizados por la jueza Flavia Allende. En el marco de una causa por abuso de armas, los efectivos de la brigada de esa unidad fiscal ingresaron a 13 domicilios.
Fue detenido Marcelo Gerardo González Pereyra, conocido con el alias de “El Puchi”, un reconocido barrabrava de San Martín y miembro de la facción de los "Chocolate". Además de la detención, se logró el secuestro de un automóvil Fiat Cronos y una motocicleta Motomel tipo enduro, vehículos que estarían vinculados a distintos hechos ocurridos durante las últimas semanas.
En uno de los domicilios allanados, las autoridades también incautaron 215 gramos de marihuana y dos balanzas de precisión. Este hallazgo motivó la intervención adicional del personal de Drogas Ilegales.
Un detenido, un baleado y seis prófugos: lo que dejó la pelea entre dos facciones de la barra de San Martín
La Justicia analiza si el incendio que mató a la niña en 25 de Mayo está vinculado a la causa narco del Penal de Chimbas
El senador nacional Martín Lousteau cuestionó al gobierno de Javier Milei por acudir al Tesoro de los Estados Unidos en medio de la crisis cambiaria y la pérdida de reservas. En declaraciones públicas, habló de “un plan que no funciona”, alertó sobre el costo fiscal de la baja de retenciones y consideró que el eventual préstamo norteamericano responde a intereses políticos de Donald Trump.
ÚLTIMAS NOTICIAS
El senador nacional Martín Lousteau cuestionó al gobierno de Javier Milei por acudir al Tesoro de los Estados Unidos en medio de la crisis cambiaria y la pérdida de reservas. En declaraciones públicas, habló de “un plan que no funciona”, alertó sobre el costo fiscal de la baja de retenciones y consideró que el eventual préstamo norteamericano responde a intereses políticos de Donald Trump.