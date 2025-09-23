La escalada de violencia entre dos facciones rivales de la hinchada de San Martín, que ha resultado en un herido de bala, motivó una "cacería" contra los barrabravas. La Policía y la UFI Genérica llevaron adelante allanamientos simultáneos en Concepción, resultando en un detenido, si bien seis personas más siguen prófugas.

El conflicto que enfrenta a los integrantes de La Banda del Pueblo Viejo con los de la Nueva Generación se remonta a meses atrás, tiempo durante el cual ya se han registrado choques a golpes y a tiros. En el último incidente conocido, un barrabrava resultó herido de un disparo en una pierna, según revelaron fuentes del caso, aunque la UFI Genérica no ha emitido información oficial al respecto.

Los allanamientos, cuyo objetivo principal era la búsqueda de armas y la detención de sospechosos, fueron solicitados por la coordinadora de la UFI Genérica, Daniela Pringles, y autorizados por la jueza Flavia Allende. En el marco de una causa por abuso de armas, los efectivos de la brigada de esa unidad fiscal ingresaron a 13 domicilios.

Fue detenido Marcelo Gerardo González Pereyra, conocido con el alias de “El Puchi”, un reconocido barrabrava de San Martín y miembro de la facción de los "Chocolate". Además de la detención, se logró el secuestro de un automóvil Fiat Cronos y una motocicleta Motomel tipo enduro, vehículos que estarían vinculados a distintos hechos ocurridos durante las últimas semanas.

En uno de los domicilios allanados, las autoridades también incautaron 215 gramos de marihuana y dos balanzas de precisión. Este hallazgo motivó la intervención adicional del personal de Drogas Ilegales.