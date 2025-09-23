Huarpe Deportivo > Continuidad
Russo recibió el alta tras su internación y su estado genera dudas en Boca
POR REDACCIÓN
Miguel Ángel Russo vivió horas de preocupación este lunes al ser internado en una clínica porteña debido a un cuadro de deshidratación. El entrenador de Boca recibió suero y, aunque en un primer momento los médicos evaluaron que permaneciera en observación durante la noche, finalmente recibió el alta por la tarde y regresó a su domicilio para continuar con la recuperación.
El cuerpo médico del club evaluará este martes si Russo se encuentra en condiciones de dirigir el entrenamiento programado para la tarde en el predio de Ezeiza. El lunes, los jugadores tuvieron día libre tras el empate 2-2 ante Central Córdoba de Santiago del Estero por el Torneo Clausura en la Bombonera.
No es la primera vez en el mes que la salud del DT genera preocupación. Hace apenas 15 días, Russo estuvo internado durante tres noches por una infección urinaria que lo obligó a alejarse de la actividad y delegar los entrenamientos en sus ayudantes. Tras recibir el alta, minimizó los rumores y sostuvo en conferencia de prensa: “Dijeron muchas tonterías mías, que me entran por un oído y me salen por el otro. El que sabe de su salud es uno mismo. Si yo estoy trabajando, es porque tengo el alta de todo”.
El próximo compromiso del Xeneize será el sábado a las 19:00 ante Defensa y Justicia en Florencio Varela, por la décimafecha del Torneo Clausura. Boca suma 14 puntos y se ubica tercero en la Zona A, detrás de Unión (16) y Barracas Central (15), en busca de mantenerse firme en la pelea por el liderazgo.
El legendario actor estadounidense sorprendió al coronar la cima del Pico Lassen, en California, a sus 85 años. En redes sociales compartió imágenes y reflexiones sobre la naturaleza, la familia y el paso del tiempo. “El reloj corre para todos, pero los momentos que creamos duran toda la vida”, expresó.
El legendario actor estadounidense sorprendió al coronar la cima del Pico Lassen, en California, a sus 85 años. En redes sociales compartió imágenes y reflexiones sobre la naturaleza, la familia y el paso del tiempo. “El reloj corre para todos, pero los momentos que creamos duran toda la vida”, expresó.
El senador nacional Martín Lousteau cuestionó al gobierno de Javier Milei por acudir al Tesoro de los Estados Unidos en medio de la crisis cambiaria y la pérdida de reservas. En declaraciones públicas, habló de “un plan que no funciona”, alertó sobre el costo fiscal de la baja de retenciones y consideró que el eventual préstamo norteamericano responde a intereses políticos de Donald Trump.
Un detenido, un baleado y seis prófugos: lo que dejó la pelea entre dos facciones de la barra de San Martín
El Servicio Secreto estadounidense desarticuló una sofisticada red de telecomunicaciones ilegales a menos de 56 kilómetros de la ONU. El hallazgo incluyó más de 300 servidores y 100.000 tarjetas SIM activas, capaces de bloquear llamadas de emergencia, saturar las redes y dejar incomunicado al estado.