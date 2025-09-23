Miguel Ángel Russo vivió horas de preocupación este lunes al ser internado en una clínica porteña debido a un cuadro de deshidratación. El entrenador de Boca recibió suero y, aunque en un primer momento los médicos evaluaron que permaneciera en observación durante la noche, finalmente recibió el alta por la tarde y regresó a su domicilio para continuar con la recuperación.

El cuerpo médico del club evaluará este martes si Russo se encuentra en condiciones de dirigir el entrenamiento programado para la tarde en el predio de Ezeiza. El lunes, los jugadores tuvieron día libre tras el empate 2-2 ante Central Córdoba de Santiago del Estero por el Torneo Clausura en la Bombonera.

No es la primera vez en el mes que la salud del DT genera preocupación. Hace apenas 15 días, Russo estuvo internado durante tres noches por una infección urinaria que lo obligó a alejarse de la actividad y delegar los entrenamientos en sus ayudantes. Tras recibir el alta, minimizó los rumores y sostuvo en conferencia de prensa: “Dijeron muchas tonterías mías, que me entran por un oído y me salen por el otro. El que sabe de su salud es uno mismo. Si yo estoy trabajando, es porque tengo el alta de todo”.

El próximo compromiso del Xeneize será el sábado a las 19:00 ante Defensa y Justicia en Florencio Varela, por la décimafecha del Torneo Clausura. Boca suma 14 puntos y se ubica tercero en la Zona A, detrás de Unión (16) y Barracas Central (15), en busca de mantenerse firme en la pelea por el liderazgo.