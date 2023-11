La miniserie basada en hechos reales que llegó a Netflix y es furor

Recientemente se agregó a la plataforma de Netflix una miniserie estadounidense recomendada para mayores de 16 años. La producción transporta a los espectadores a la Segunda Guerra Mundial, presentando un emotivo drama basado en la novela ganadora del Premio Pulitzer 2014 escrita por Anthony Doerr. En esta oportunidad se trata de "La luz que no puedes ver" ("All the Light We Cannot See") que cuenta con cuatro episodios de aproximadamente una hora de duración cada uno.

Esta serie de Netflix promete cautivar al público, siguiendo los pasos del libro que la inspiró. La historia gira en torno a una joven no vidente que se encuentra atrapada en medio de los bombardeos y la devastación de la guerra. "La luz que no puedes ver" narra el encuentro de una joven francesa ciega y un soldado alemán en plena Segunda Guerra Mundial. El drama se desenvuelve en la ciudad ocupada de Saint-Malo, Francia, que sufre constantes ataques aliados. Marie-Laure, la protagonista, se refugia en la casa de su tío, aunque había escapado inicialmente con su padre.

Sin embargo, las circunstancias hacen que ambos se separen y Marie-Laure, deseosa de reunirse con su familia, utiliza una radio para comunicarse con su tío y su padre, sin darse cuenta que sus transmisiones han sido interceptadas por Werner Pfennig, un recluta nazi especializado en tecnología. A pesar de eso, Werner decide guardar silencio para proteger la ubicación de la joven, por más que las órdenes de sus superiores y de desconocer la identidad de la persona con la que está comunicándose.

Por otra parte, de acuerdo a la sinopsis oficial que ofrece la empresa de entretenimiento, Netflix, se puede leer lo siguiente: “En los últimos días de la II Guerra Mundial, los caminos de una adolescente francesa ciega y un soldado alemán se entrecruzan. Basada en la galardonada novela de Anthony Doerr”. Cabe destacar que la producción se entrenó hace horas y ya ha cautivado a los suscriptores y amantes del cine con su trama.

Reparto de la miniserie de Netflix

Aria Mia Loberti.

Louis Hofmann.

Mark Ruffalo.

Lars Eidinger.

Hugh Laurie.

Marion Bailey.