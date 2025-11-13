Cultura y Espectáculos > ¿Icardeada?
Nico González está en pareja con Ludmila Isabella, ex del Laucha Acosta
POR REDACCIÓN
Nicolás González vuelve a ser el centro de la atención mediática, pero esta vez por una cuestión del corazón. Según trascendió, el futbolista estaría viviendo un incipiente romance con una reconocida modelo que fue pareja de otro jugador argentino de peso.
La joven en cuestión es Ludmila Isabella, ex del Laucha Acosta. González habría conocido al campeón del mundo en una discoteca. Lo que comenzó como un simple encuentro nocturno rápidamente se convirtió en un vínculo serio, tanto que, según reveló el periodista Gustavo Méndez, la pareja ya estaría planeando dar un gran paso: convivir en Madrid.
Este giro amoroso llega meses después de la conflictiva y mediática separación de González con su exnovia, Paloma Silberberg, quien en su momento expuso públicamente la infidelidad del jugador.
