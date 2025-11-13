El supuesto conflicto entre Wanda Nara y La Joaqui durante una grabación de MasterChef Celebrity continúa generando repercusiones y un nuevo cruce público, esta vez entre la conductora y la panelista Majo Martino. La controversia se originó luego de que Paula Varela revelara en Intrusos que La Joaqui habría defendido a Valen Cervantes por los rumores de mensajes entre la mediática y Enzo Fernández. Posteriormente, Majo Martino amplió esta información en SQP, señalando que, según versiones internas del estudio, ambas celebridades habrían protagonizado un fuerte cruce en medio de las grabaciones del programa.

Apenas esta versión se viralizó, los involucrados salieron rápidamente a desmentir la información. Wanda Nara y La Joaqui negaron rotundamente que el hecho haya ocurrido. La empresaria, citando el posteo del programa de América TV donde Majo Martino daba los detalles, expresó su molestia por la difusión de la información al escribir de forma contundente: “Fake”. Por su parte, La Joaqui compartió memes en sus redes sociales.

Sin embargo, Majo Martino no tardó en responder a la acusación de la conductora. Desde su cuenta de X (anteriormente Twitter), la panelista defendió la veracidad de su versión con contundencia. Ella aseguró que “Jamás tiro un fake. Si hablo es porque es verdad", defendiendo su profesionalismo ante el desmentido de Wanda Nara. Además, Martino dio a entender que su versión cuenta con un respaldo amplio de testigos, ya que sentenció: “Había mucha gente en el estudio y me lo confirmaron varias personas. Tengo mucha más data”.