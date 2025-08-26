La dirigencia de la Universidad de Chile realizó una denuncia formal ante la fiscalía de Buenos Aires por los incidentes ocurridos en el partido contra Independiente, que determinó la suspensión del encuentro de la Copa Sudamericana. El club chileno busca que la justicia argentina investigue y determine quiénes son los responsables de los "delitos que sufrieron los hinchas".

El presidente de la institución, Michael Clark, y su comitiva se reunieron con el fiscal Mariano Zitto, quien está a cargo de la investigación, describió la escena como, "destrozo total", además señaló que la responsabilidad recae tanto en Independiente, por la organización del evento, como en la policía, por la falta de prevención. Sin embargo, también afirmó que fue la barra brava de la U de Chile la que "comenzó con los incidentes dos horas antes" del partido.

Mientras tanto, la dirigencia de Independiente se prepara para presentar su defensa ante la Conmebol, solicitando una extensión del plazo para entregar las pruebas. El club busca dividir los hechos en dos: los disturbios iniciales, que atribuyen a los chilenos, y el posterior linchamiento. También se revela que Independiente planea solicitar a la Universidad de Chile que se haga cargo de los gastos por la destrucción del estadio.