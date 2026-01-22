Minutos antes de las 21 de este miércoles, la Unidad Fiscal de Investigaciones de Estafas y Delitos Informáticos realizó el primer allanamiento en las oficinas de la firma Branka Motors, ubicadas en la intersección de calle 25 de Mayo y avenida Rioja, en Capital.

El procedimiento se llevó a cabo con custodia policial y tuvo como objetivo el secuestro de documentación y elementos que permitan avanzar en la investigación por presuntas estafas. La firma fue denunciada el pasado lunes por más de un centenar de personas que aseguran haber sido engañadas en la compra de motocicletas.

La gente esperó pacíficamnte la culminación del allanamiento a la espera de alguna novedad de los responsables de la estafa.

El allanamiento estuvo a cargo del ayudante fiscal Santiago Bruno, quien en diálogo con DIARIO HUARPE señaló que no podía brindar mayores precisiones sobre el procedimiento ni detallar qué elementos fueron secuestrados. No obstante, indicó que todo lo incautado será analizado por la UFI y, en base a los resultados, se dispondrán nuevas medidas para determinar responsabilidades penales, en caso de que se configure el delito de estafa.

Mientras se desarrollaba el operativo, al menos 50 personas damnificadas se concentraron frente a las oficinas, que permanecían fuertemente custodiadas por efectivos policiales, a la espera de respuestas por parte de las autoridades judiciales.

Cabe recordar que el lunes se registraron serios incidentes cuando clientes se presentaron en la concesionaria para reclamar la entrega de las motos adquiridas. Ante la falta de respuestas, se produjeron momentos de tensión y hechos de violencia, por lo que empleados y representantes de la firma debieron ser retirados del lugar bajo custodia policial.

Finalizado el procedimiento los afectados por esta situación escucharon la explicación del ayudante de Fiscal Santiago Bruno sobre el allanamiento

El procedimiento de este miércoles se extendió por aproximadamente una hora. Al finalizar, se observó a funcionarios judiciales retirarse del local con sobres de papel madera que contenían documentación y teléfonos celulares que habían quedado en el lugar tras los incidentes del lunes, los cuales serán sometidos a pericias.

Al cierre del operativo, el ayudante fiscal Bruno fue abordado por los damnificados, quienes consultaron por el paradero de los responsables de la firma y las posibles soluciones a su situación. Según relataron los afectados, serían al menos 200 las personas perjudicadas y, en muchos casos, quienes recibieron las motos no obtuvieron la documentación necesaria para patentar los vehículos.