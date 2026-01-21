Una nueva marcha de jubilados y personas con discapacidad se realizó este miércoles frente al Congreso de la Nación, donde se registraron momentos de tensión con efectivos de la Policía de la Ciudad y al menos un manifestante detenido.

La movilización, que se repite cada miércoles desde comienzos de 2025, reclamó aumentos de haberes jubilatorios y mayor financiamiento para la asistencia a personas con discapacidad. Los incidentes se produjeron sobre la vereda de la Plaza del Congreso, cuando un efectivo policial empujó a un manifestante con discapacidad que se desplazaba con muletas, según relataron testigos.

Tras ese episodio, se produjo una reacción de los manifestantes y el efectivo ingresó al edificio de la Auditoría General de la Nación, donde se concentró el grueso de la protesta. La Policía de la Ciudad desplegó un operativo que incluyó un cordón de seguridad y el uso de gas pimienta para dispersar a los presentes.

De acuerdo con los primeros trascendidos, el detenido sería un ayudante terapéutico, y varias personas resultaron afectadas por el gas durante el operativo. La situación fue contenida tras varios minutos y la circulación en la zona permaneció parcialmente restringida.

El reclamo incluyó la implementación de la emergencia en discapacidad, la recomposición de jubilaciones, el rechazo al veto presidencial que impidió un aumento del 8% en los haberes, el retorno de la moratoria previsional vencida en marzo de 2025 y la recuperación de políticas de acceso a medicamentos gratuitos.

Haberes jubilatorios en febrero

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) informó que en febrero de 2026 los haberes se actualizarán según la fórmula de movilidad vigente, basada en el último índice del Indec.

Los montos quedaron establecidos de la siguiente manera: jubilación mínima en $359.081,79; jubilación máxima en $2.416.275,65; Pensión Universal del Adulto Mayor (PUAM) en $287.265,82; Pensión No Contributiva por invalidez o vejez en $251.359,90; y PNC para madres de siete hijos en $359.081,79. A estos valores se suma un bono extraordinario de $70.000 destinado a los haberes más bajos.