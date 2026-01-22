Un siniestro vial ocurrido este lunes por la tarde en el interior del barrio Justo P. Castro IV, en el departamento Caucete, dejó como saldo a un bebé de cuatro meses con politraumatismos y escoriaciones, quien debió ser trasladado de urgencia para su atención médica.

Según informaron fuentes policiales, el hecho se registró alrededor de las 14.41 y tuvo como protagonistas una motocicleta Zanella 110 cc, de color negro con detalles azules, en la que un abuelo llevaba a un bebé de cuatro meses y un automóvil Volkswagen Senda, de color verde. Por causas que aún se investigan, ambos vehículos colisionaron en el interior del barrio.

En la motocicleta viajaban Darío Gabriel Tapia, de 44 años, y su nieto, de cuatro meses de vida, según trascendió el hombre llevaba al bebé en brazos al momento del choque. Producto del impacto el menor fue trasladado en ambulancia del servicio 107 hasta el hospital departamental y asistido por la doctora Nina Galante, quien diagnosticó politraumatismos y escoriaciones, quedando el bebé en observación médica.

En el hecho también fue identificado José Noguera, de 35 años, quien conducía el auto Volkswagen Senda y chocó con Darío Gabriel Tapia, de 44 años, con domicilio en Caucete.

Personal policial de Comisaría 9° intervino en el lugar y labró las actuaciones correspondientes bajo la carátula de siniestro vial, mientras se trabaja para establecer la mecánica del choque y las responsabilidades de los conductores involucrados.