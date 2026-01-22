El jueves se presentará en San Juan con condiciones plenamente veraniegas y un marcado aumento del calor a lo largo del día. De acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional, las primeras horas transcurrirán con cielo mayormente despejado y temperaturas que rondarán los 25°C, en un escenario estable y sin probabilidad de precipitaciones.

Con el avance del día, el calor continuará en ascenso. Al mediodía, la temperatura rondará los 28°C, con cielo parcialmente nublado y una baja probabilidad de precipitaciones, estimada entre el 10% y el 40%. El viento soplará desde el norte y no se esperan cambios significativos en las condiciones generales.

Durante la tarde se registrará el momento más agobiante de la jornada, con una temperatura máxima prevista de 36°C. En ese tramo del día comenzará a incrementarse la inestabilidad, con viento del este y una probabilidad de lluvias que se mantendrá entre el 10% y el 40%, en un contexto de calor intenso.

Hacia la noche, el pronóstico indica un aumento considerable de la probabilidad de tormentas aisladas, que alcanzará valores de entre el 40% y el 70%. La temperatura descenderá a unos 30°C y el viento rotará al sur, con ráfagas que podrían llegar hasta los 42 km/h, lo que podría traer algo de alivio térmico al cierre de la jornada.

De cara a los próximos días, el SMN anticipa que, si bien el ingreso de viento sur podría generar un leve descenso de la temperatura, el calor continuará siendo protagonista en la provincia. Las máximas se mantendrán por encima de los 35°C, con condiciones de inestabilidad en distintos momentos de la semana.