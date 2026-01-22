En las últimas horas, sucedió un nuevo recambio de funcionarios en el ámbito del Ministerio de Economía. Luis Pierrini, conocido empresario mendocino del mundo del seguro (dueño de Triunfo) renunció por “motivos personales” como titular de la Secretaría de Transporte de la Nación.

En su lugar, entró el arquitecto Fernando Herrmann, según comunicó la cartera que dirige Luis Caputo. De acuerdo al Palacio de Hacienda, el funcionario saliente presentó su renuncia al cargo público de forma indeclinable, por tal motivo, Herrmann, ocupará su lugar.

El nuevo secretario viene de la Universidad de Belgrano, con orientación en sistemas constructivos especiales, y que posee un Executive Master en Administración de Empresas (EMBA) del Instituto de Altos Estudios Empresariales (IAE).

Herrmann cuenta con antecedentes como docente en diversas instituciones académicas, entre ellas la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo (FADU), el Consejo Profesional de Arquitectura y Urbanismo (CPAU), la Universidad Nacional de San Martín (Unsam) y la Federación Argentina de Universidades Privadas (FAUP)”, informaron desde Economía.

El flamante funcionario cuenta con una trayectoria en el universo de la arquitectura y ahora se incorporará al área encargada de definir las políticas sobre tarifas, subsidios y la regulación del transporte aéreo, marítimo y terrestre.

Desde hace 34 años se desempeña como director ejecutivo del estudio EH&aa, del que también es socio. Se trata de una firma que brinda servicios de proyecto, dirección y gestión de obras de arquitectura. Al mismo tiempo, figura como socio gerente de Arquigrupo SRL y director general del Estudio Herrmann & arquitectos asociados. No se le conocen antecedentes en el área de transporte en su currículum.

Según su perfil laboral, el sucesor de Pierrini se especializaba, hasta aceptar la conducción de la Secretaría de Transporte de la Nación, en “proyectos y dirección de obras de arquitectura; gerenciamiento y administración de contratos de obra; y estudios de factibilidad de desarrollos inmobiliarios”.

Uno de los desafíos que deberá enfrentar Fernando Herrmann será negociar periódicamente con empresarios de colectivos, quienes solicitan una actualización de la estructura de costos del sector para definir el monto de subsidios requerido.